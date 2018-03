Novidade em Pinheiros, casa de chá aposta em cardápio oriental

As prateleiras estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios, como bules e xícaras. Mas o cardápio do Chá Yê, aberto há cerca de duas semanas em Pinheiros, destoa das demais casas de chá da cidade. Ali, não há petit fours.

Assim como as bebidas servidas na casa – chás chineses – a influência na cozinha vem do oriente. Na hora do almoço, é servido um menu executivo (R$ 29/R$ 35), que envolve entrada e mais dois pratos. No dia da visita do Divirta-se, havia tofu servido em colherzinhas com três molhos diferentes; caldo quente com vegetais e won ton, uma finíssima massa recheada de carne de porco; e um pãozinho plano tostado com cogumelos e cebolas douradas. Por mais R$ 6, é possível acompanhar a refeição com chá e sobremesa. No caso, um chá preto – muito suave e perfumado – e uma torta cremosa de chocolate amargo.

Aos sábados, a casa estende o sistema para o jantar. Mas quem quiser tomar apenas chá no aconchegante ambiente também tem lugar. É possível escolher entre variedades provenientes de 12 regiões da China, que a marca já vendia pela internet. Entre elas, o branco aromatizado com jasmim e o ‘Display’, uma amarração de folhas e flores inteiras. Maria Eugênia de Menezes

ONDE: R. Fradique Coutinho, 344, 3360-7003.

QUANDO: 12h/20h (6ª e sáb., até 23h; fecha 2ª e dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.