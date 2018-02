Nove pratos estreiam no menu do italiano Pina

Foto: divulgação

No comando da cozinha do Pina, o chef italiano Riccardo Rossi renova o cardápio, da entrada à sobremesa, com nove receitas. Entre elas, carpaccio de bacalhau com salada de folhas e pesto de azeitonas (R$ 36), risoto de burrata e camarão rosa (R$ 72), e gelato de iogurte com calda de morango e limão-siciliano (R$ 20).

R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501.

Confira outras novidades do cardápio:

Gazpacho de tomate fresco e pepino com tempurá de camarão rosa (R$48)

Ravióli de tomate e muçarela de búfala com molho de tomate cereja assado e amêndoas torradas (R$48)

Gnocchi de batata com funghi porcini e Creme de Parmesão com Coulis de Ervas (R$58)

Risoto de aspargos e açafrão com costeleta de cordeiro à Scottadito (R$68)

‘Biancomangiare’ ao sabor de laranja com calda de chocolate (R$18)