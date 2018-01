Novato na cidade, bar Le Basquiat tem decoração inspirada em grafites de artista americano

A arte neoexpressionista do grafiteiro Jean-Michel Basquiat segue em alta, mesmo 25 anos após sua morte. E o novato Le Basquiat, um bar com jeitão de balada, faz uma ode à alma criativa deste artista, mesclando uma decoração sofisticada ao anarquismo das pinturas do americano.

Grafites e pichações inspiradas tomam as paredes e atraem jovens moderninhos. No dia da visita do Divirta-se, era difícil encontrar alguém que aparentasse ter mais de 25 anos.

Há três ambientes amplos e o mais concorrido é a área externa, nos fundos, que também funciona como pista de dança.

O enxuto cardápio tem opções para todos os paladares. Surpreendeu, positivamente, o sanduíche ‘Central Park’, que leva shimeji, muçarela de búfala e rúcula (R$ 23). Entre os drinques, há seis criações da casa. O ‘Galo’ – com Jack Daniels, especiarias, licor e suco de laranja (R$ 25) – é doce na medida, mas não impressiona.

As ressalvas são o banheiro diminuto – insuficiente para um local que recebe até 400 pessoas – e o cardápio, impresso em papel preto. Com a baixa luz ambiente, foi necessário usar o celular para iluminá-lo.

ONDE: R. Lisboa, 191, Pinheiros, 3082-7904.

QUANDO: 20h30/últ. cliente (fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.