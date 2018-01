Novas ‘surpresas’ no Maní, da entrada à sobremesa

Mandioca com carne-seca e pó de banana-da-terra (Foto: Fernanda Valdívia/divulgação)

Da entrada à sobremesa, o cardápio do Maní traz novas ‘surpresas’ criadas pela dupla Helena Rizzo e Daniel Redondo.

Para beliscar, surge a mandioca com carne-seca e pó de banana-da-terra (R$ 36; foto). Entre os pratos principais, há atum grelhado com purê de abacate, tabule de quinoa e crocante de milho (R$ 83).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras opções do cardápio:

Croquetes de frango e presunto ibérico com maionese de mostarda (R$ 35)

Penne de aspargos brancos com creme de queijo castanho e castanha de pequi (R$ 45)

Arroz de chouriço com grão-de-bico e bacalhau (R$ 98)

Peixe do Dia com cogumelos de Santa Catarina, caldo de frango, cebola roxa e vinagre de Jerez (R$ 92)

Fideuá de lulas (R$ 79)

Sugestão vegetariana do dia (R$ 41), que pode trazer torta de pupunha ou hambúrguer de quinoa

Sobremesa pepino, lichia e iogurte, com aros de pepino fresco, creme de iogurte com chocolate branco, pérolas de lichias e sorbet de pepino e lichia (R$ 29)

Espuma de chocolate com sorvete de banana e farofa crocante (R$ 28)

*Outra novidade é o menu em cinco etapas (R$ 210, servido apenas se todas da mesa optarem pelo mesmo menu), com uma entrada, dois principais e uma sobremesa. Os pratos chegam à mesa em porções reduzidas, ao lado do Quarteto de bombons do Maní.

R. Joaquim Antunes, 210, Pinheiros, 3085-4148.