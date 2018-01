Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O Brown Sugar sugere três novas sobremesas para fechar a refeição com muito açúcar: pudim de paçoca (foto); rolinho de banana com massa crocante, sorvete de caramelo e calda toffee; e ‘Sensazione’, suspiro de gengibre com creme de baunilha, blueberries e raspas de chocolate (R$ 20, cada).

R. Padre João Manuel, 1.055, Cerq. César, 3063-4249.