Novas sobremesas em hamburguerias e outras dicas de quitutes na cidade

Waffle de Nutella, novidade da Chip’s Burger. Foto: Tadeu Brunelli

Na Chip’s Burger, prove o novo waffle de Nutella com sorvete de creme (R$ 19,99; foto). Preparado com a típica massa belga de cerveja, ele está disponível em mais dois sabores: doce de leite e Ovomaltine. R. Dr. César, 718, Santana, 2099-2803. 11h30/0h (6ª e sáb., até 2h).

Foto: Lucas Terribili

Em parceria com a Maria Brigadeiro, uma nova receita adoça o menu da hamburgueria Bullguer – o sorvete de baunilha com brigadeiro de manteiga de amendoim e farofa de paçoca (R$ 12; foto). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3,970, Pinheiros, 2197-7815. 11h/23h.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

CAFÉS

Quitand’arte

Misto de empório e café, vende quitutes típicos de Minas Gerais, como doces, geleias, queijos e pimentas. Tome um café sem pressa (R$ 5, o coado), com bolinho de coco cremoso (R$ 8) ou pão de queijo recheado com requeijão de corte (R$ 9). Também serve pratos no almoço, durante a semana, e um caprichado bufê de café da manhã (R$ 47), aos sábados e domingos, das 9h às 13h. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3061-0320. 9h/20h (sáb., 9h/18h; dom. e fer., 9h/14h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Amor aos Pedaços

A doceria prepara receitas carregadas no açúcar, além de salgados e chocolates sortidos. Entre as sugestões, experimente o bolo mousse de chocolate, recheado e coberto com mousse e raspas de chocolate ao leite (R$ 11,50, 100g). Até outubro, realiza mais uma edição do Festival do Morango. R. Dr. Jesuíno Maciel, 664, Campo Belo, 5543-4534. 9h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

PADARIAS

Galeria dos Pães

O lugar tem uma seção de confeitaria, além de pães, frios, frutas, legumes e loja de conveniência. Filas se formam em busca dos fartos bufês de café da manhã (R$ 25,80/R$ 39,80) e, à noite, de sopa (R$ 44,80). No balcão, o sanduíche ‘Da Vinci’ leva presunto cru, brie e rúcula (R$ 26,50). R. Estados Unidos, 1.645, Jd. América, 3064-5900. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Grão Fino

Tudo é feito na casa, de pães a molhos, chutneys, massas, iogurtes e doces. Detalhe importante: sem glúten nem lactose. No salãozinho com poucas mesas, chama a atenção a prateleira de pães atrás do balcão. O ‘Rústico’ (R$ 4,60, 100g) leva farinhas de arroz integral e de linhaça, semente de chia, figo e nozes. O cardápio também lista pratos para o almoço e opções para o café da manhã, como omelete (R$ 23,50 com salada) e uma seleção de tapiocas (R$ 13/R$ 14). R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/20h (sáb. e dom., 8h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

ROTISSERIAS

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da tradicional cantina da Mooca, vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 43, 500g), além de antepastos, molhos e carnes. O nhoque é feito nas versões de batata (R$ 25) e mandioquinha (R$ 27,50). De 2ª a sábado, serve almoço com duas opções de massa, salada e pão italiano, por R$ 29. Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., até 15h). Cc.: todos. Cd: todos.

SALGADOS

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os ‘caminitos’, parecidos com empanadas, que têm recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 7,20, cada). Complete com a ‘Tortinha d’Almada’, com creme e frutas vermelhas (R$ 9,50). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

SORVETES

Snow Fall

Os sorvetes são preparados à moda sul-coreana: uma máquina congela rapidamente o leite fresco e o transforma em ‘neve’, que serve de base para os ‘Snow Ice Cream’. Montadas em dois tamanhos (R$ 15/R$ 25), as taças intercalam camadas de ‘neve’ e caldas de frutas, chocolate, café e açaí. Vale provar o que leva calda de chá- verde, doce de feijão, moti e pó de chá verde. R. Oscar Freire, 48, Cerqueira César, 3804-8233. 13h/22h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.