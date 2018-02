Novas sobremesas com sorvete estão entre as dicas de quitutes na capital paulista

As sobremesas mais pedidas no Café Coco Bambu viraram cobertura para os sorvetes da casa. Para cobrir a massa de baunilha ou de chocolate, a escolha fica entre seis sugestões: brigadeiro, bolo quente de chocolate, cheesecake de morango, cocada ao forno, torta de banana (foto) ou torta de maçã (R$ 12, cada). Shopping Market Place. Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, V. Cordeiro, 5182-2013. 8h/22h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/20h).

A loja Conceito Frooty também incrementou o cardápio para o verão, com novos sanduíches, tapiocas, sucos e sobremesas. Entre as pedidas estão a tapioca ‘Salinas’ (R$ 23), com gruyère, damasco e geleia de pimenta, e a ‘Taça Frooty’ (R$ 19,50; foto), que traz camadas de açaí, granola, morango, banana, paçoca, leite condensado e chantilly. R. Natingui, 700, V. Madalena, 2305-5508. 12h/21h.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparo, como expresso (R$ 5,50) e prensa francesa (R$ 12, cada). O macchiato (R$ 7), expresso com espuma cremosa de leite, casa perfeitamente com o brownie (R$ 8). Há ainda pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 5) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 12). R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sofá Café

É daqueles lugares para se sentir em casa. E você pode escolher se quer ficar ‘esparramado’ nos sofás, usar as mesas comunitárias ou se isolar no piso superior. Ótimos cafés torrados na casa convidam a ficar mais tempo (R$ 5, o expresso; R$ 7,50 com chantilly e cardamomo). Também serve sanduíches e pratos rápidos, com opções de omeletes e quiches (R$ 12/R$ 33). R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Adora Doces

Na casa de Dora Razuck, experimente os docinhos de damasco com amêndoas e de marzipã com pistache (R$ 5,50, cada). Um dos bolos mais vendidos é o bem-casado (R$ 89, o quilo). Já o ‘Chocoball’ é feito com pão de ló, recheio duplo de creme de brigadeiro e coberto com doce de leite e bolinhas de cereais (R$ 89, o quilo). Entre os salgados, prove a esfiha de carne e a coxinha de frango com Catupiry

(R$ 6,50, cada). Al. Campinas, 1.253, Jd. Paulista, 3884-6969. 10h/19h (sáb., 10h/18h; dom., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 39) é uma das criações da simpática casa de ‘bolos caseiros’ aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 40), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Girassol, 185, V. Madalena, 3862-9148. 10h/19h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Genoveva Doces

Antes vendidos apenas para viagem, os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas já podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão (R$ 12) e cocada de forno (R$ 10). Outras pedidas são o bolo ‘Red Velvet’ (R$ 12) e o doce ‘Banana Pra Você’, que leva mousse de chocolate com banana caramelizada e ganache de canela (R$ 12). As tortas inteiras custam, em média, R$ 120 (1,2 kg) e os bolos, R$ 180 (2,5 kg). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Le Chef Gatô

Nos pratos de cerâmica na vitrine, brigadeiros, bombons e cupcakes provocam quem passa na calçada. Mas o melhor é a ‘Verrine’ (R$ 24, 110g), com camadas de bolo que se alternam com porções de brigadeiro em um pequeno frasco de vidro. As versões de chocolate e três leites são feitas todos os dias. Dentre as mais opções de brigadeiro (R$ 4,90, cada), peça o de 100% cacau. R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h30/18h30 (fecha dom.). Cc.: D, M, V. Cd.: D, M, V.

Rotisserias

Don Carlini Pasta & Co.

Descendente da cantina da Mooca, a rotisseria vende massas frescas, como o tortelli de queijo meia cura (R$ 45, 500g), ainda antepastos, molhos e carnes. O nhoque é feito nas versões de batata (R$ 27) e mandioquinha (R$ 29). Outra pedida é o agnolotti de moranga com carne-seca (R$ 42, 500g). De 2ª a sábado, das 12h às 15h, serve almoço com massa, entrada e pão italiano (R$ 34,50/R$ 39). Av. Aclimação, 273, Aclimação, 2626-6151. 9h/20h30 (dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão. O nhoque de batata (R$ 40,90, o quilo) combina com o molho piemontese (R$ 59,90, o quilo), feito com tomate, funghi e vinho branco. Já o quilo do papardelle fresco custa R$ 39,90. No almoço, o prato de massa, com parmesão e fatia de pão, custa a partir de R$ 15. Também vende pratos congelados. R. Fradique Coutinho, 211, Pinheiros, 3881-9080. 9h/21h (5ª a sáb., 9h/23h; dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bellapan

A padaria coreana costuma adaptar quitutes orientais ao paladar brasileiro. É o caso do saboroso ‘Pão de Café’ (R$ 6), feito com massa doce à base de café, que ganha recheio de requeijão no lugar do queijo da receita original. Peça um expresso (R$ 5) para acompanhar um dos carros-chefes da casa. R. Prates, 563, Bom Retiro, 3227-1694. 7h30/20h30 (sáb., 7h30/18h; dom, 10h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padaria 14 de Julho

No balcão da padaria e mercearia centenária, há linguiça curtida no vinho por três dias, com alho, azeite e orégano (R$ 70, o quilo). Já o sanduíche de pernil assado no vinho (R$ 32,90) é receita da família Franciulli. Experimente também o ‘Frolá’ (R$ 39,90, o quilo), pão recheado com linguiça calabresa, tomate seco, azeitona, muçarela, provolone e berinjela. Para adoçar, leve um pacote do biscoito ‘Crustoles’ (R$ 60, o quilo). R. 14 de Julho, 76, Bela Vista, 3105-3215. 7h30/20h30 (dom., 7h/18h; 2ª, 12h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª).

Cc.: todos. Cd.: todos.

Tortteria D’Almada

A casa é especializada em tortinhas doces e salgadas. Prove os caminitos, parecidos com empanadas, com recheios como o de carne picante ou de queijo com cebola (R$ 7,90, cada). Complete com a ‘Tortinha d’Almada’, que leva creme e frutas vermelhas (R$ 9,80). R. Luís Góis, 1.548, V. Mariana, 5071-2343. 9h/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bro Burger

Os discos de carne de 145 gramas do açougue The Butcher vão à chapa na cozinha aberta, no fundo do pequeno salão ambientado com parede de tijolinhos e quadros de cartazes de filmes. Mas o maior movimento da casa fica do lado de fora, nas mesinhas na calçada. Entre as sugestões de hambúrgueres, há um vegetariano, feito com massa de grão-de-bico, queijo brie e molho de hortelã e rúcula, no pão preto (R$ 26). Já o ‘Bro Burger’ (R$ 26) é a versão cheese salada, com alface, tomate, cebola roxa, picles, muçarela e molho especial. Al. Barros, 161, S. Cecília, 3565-0777. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Dock Burger

O salãozinho apertado pode causar desconfiança sobre a qualidade do que vai sair da chapa. Mas os sanduíches são caprichados. Entre as opções, estão o ‘Clássico’ (R$ 22,90), com disco de carne alto, queijo, tomate, alface e maionese verde – a mesma que acompanha a batata rústica (R$ 10,90); e o ‘VG Burger’ (R$ 28,90), com falafel e pasta de abacate. Não saia sem provar o pudim de leite (R$ 10,90). R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2737-8006. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Jamp Burger

Atrai os clientes com uma fórmula simples: chope barato e bons sanduíches. À noite, impera um clima de pré-balada. O ‘Daddy Rock’n’Roll’ (R$ 28,90) vem com 200 gramas de carne, camembert, alface e tomate concassé no pão de cebola. A versão combo, com lanche, batata rústica, refrigerante e cookie, sai por R$ 33,90. R. Mourato Coelho, 913, V. Madalena, 2371-5828. 17h/23h (6ª, 11h/3h; sáb., 17h/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

La Gelatteria

Com ambiente clean e banquetas coloridas feitas com tambores de leite, ocupa um simpático sobrado de esquina. Na cozinha no subsolo, o sorveteiro Theo Saad faz diariamente de 12 a 18 sabores, como os ótimos de morango, limão-siciliano e chocolate belga (R$ 12/R$ 16, com até três sabores). R. Vanderlei, 1.644, Perdizes, 3862-9578. 13h/21h (6ª e sáb., 13h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 18, no copinho ou na casquinha). Também serve bolos, cafés e drinques à base de sorvete. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; 2ª, 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Balada Mix

Rede carioca especializada em sucos e comida saudável. O salão amplo e colorido reforça o clima praiano. Os sanduíches são bem servidos, como o ‘Filé Shiitake’ (R$ 44,90), no pão ciabatta, com filé mignon, queijo minas padrão e shitake, acompanhado de batatas ou salada. Os sucos levam frutas frescas – inclusive o de fruta-do-conde (R$ 12,90). O açaí custa a partir de R$ 8,90. R. Tabapuã, 1.393, Itaim Bibi, 3071-3881. 9h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.