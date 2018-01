Novas rotisserias e outras dicas de quitutes para aproveitar na capital

Foto: Lucas Terribili/divulgação

A pancetta ao alho e sálvia (R$ 110, o quilo; foto) e o pudim de brioche (R$ 78) estão entre os pratos à venda na nova unidade da rotisseria Mesa III. R. da Prata, 546, Campo Belo, 5041-0756. 9h/19h (sáb., até 16h; dom., até 14h). Sáb. (31), 9h/12h; fecha dom. (1º).

Foto: Pastagrano/divulgação

Recém-aberta em Perdizes, a segunda loja da Pastagrano conta com a mesma linha de massas e molhos da matriz, como o ravióli de burrata e salmão marinado com limão-siciliano (R$ 45, 400g; foto). R. Vanderlei, 1.585, Perdizes, 2538-2751. 9h/19h (dom., até 14h). Sáb. (31), 9h/14h; fecha dom. (1º).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Suplicy

Além de ótimos cafés torrados na casa, serve salgados e doces. Para acompanhar o ‘Café Mocha’, à base de expresso, leite, calda de caramelo e chantilly (R$ 10,50/R$ 13), ou o ‘Macchiato’, feito com expresso e espuma de leite (R$ 7,30), peça o pão de queijo (R$ 4,20). Al. Lorena, 1.430, Jd. Paulista, 3061-0195. 7h30/21h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Leckerhaus

O café vende os doces e biscoitos da confeitaria alemã de Porto Alegre. A ‘Walnusstorte’, de nozes com recheio de leite condensado e ovos moles, é o carro-chefe da casa (R$ 9,90, 100g; R$ 99, o quilo, cada). R. Dr. Melo Alves, 293, Cerq. César, 2528-1234. 11h/20h (sáb., 10h/20h; dom., 10h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria do Mosteiro

Ao entrar no Mosteiro, vire à esquerda. Expostos em uma vitrine ficam os pães, biscoitos e bolos preparados a partir das receitas dos monges beneditinos. Leve para casa o pão ‘São Joachim’, de azeite de oliva e azeitonas (R$ 20, cada), os biscoitos de canela com gengibre (R$ 20) e o pão de mel com recheio de damasco (R$ 8). Lgo. de São Bento, s/nº, Centro, 3328-8799. 7h/18h (sáb., 7h20/12h; dom., 11h/12h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Rancho da Empada

A unidade prepara mais de 30 sabores de empadinhas entre salgadas e doces. Destaque para a de camarão e a de bacalhau (R$ 6,90, cada). Entre as opções doces, fique com a de doce de leite com coco (R$ 6,50 cada). R. Sena Madureira, 557, V. Clementino, 5904-7650. 10h/0h (dom., 9h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Cabana Burger

A casa tem atmosfera de bar, com drinques, música alta e salão rústico. Mas a atração são os hambúrgueres. O ‘Cabana Burguer’ (R$ 19), vem com disco de carne de 100g, queijo americano, alface, tomate e molho da casa. Já o ‘Mushroom Burguer’ (R$ 26) leva burguer de cogumelo recheado com cheddar, empanado e frito, além de alface, tomate e molho. R. Oscar Freire, 56, Cerq. César, 3061-2905. 12h/15h30 e 18h30/23h (6ª a dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nox Sanduíche Bar

Misto de lanchonete e bar, traz no cardápio uma variedade de sanduíches para quem quer fugir do tradicional pão, carne e queijo. Além do ‘NOX Burger’ (R$ 24), com bacon, cheddar e cebola caramelizada, vale provar o ‘Mila’ (R$ 28), que leva bife de alcatra empanado, picles de cebola roxa, cenoura caramelizada e rúcula no pão de cebola. Do bar saem criações como a ‘Caipinox’ (R$ 20), que mistura lima da pérsia e capim-limão com cachaça. R. Cotoxó, 404, Pompeia, 3675-2745. 19h/0h (dom., 14h/23h; fecha 2ª). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Sucos

Empório Frutaria

Uma seleção de sucos à base de frutas e vegetais frescos (R$ 9/R$ 18), tigelas de açaí e cremes de frutas (R$ 23/R$ 32) abrem o cardápio, que segue o conceito de cozinha saudável das outras casas do grupo. O salão amplo, com direito a um empório, é dividido pelo sushi bar. Para comer, há boa variedade de saladas, pratos e sanduíches. Av. Hélio Pellegrino, 198, V. N. Conceição, 3853-7146. 10h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.