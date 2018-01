Novas receitas de tartares e outras novidades gastronômicas na cidade

‘Tartar de Wagyu’, do Lilu. Foto: Rubens Kato

Três restaurantes em São Paulo lançam novas versões de tartares em seus menus

+ Com patinho picado na ponta da faca, picles artesanais, flocos de milho e finalização com brotos de alho-poró, o Lilu lançou no menu o ‘Tartar de Wagyu’ (R$ 45; foto). R. Francisco Leitão, 269, Pinheiros, 99746-0269. 19h/23h (fecha dom. e 2ª).

+ O ‘Steak Tartar’ (R$ 49) do Tanit é servido no tutano assado com cubos de batatas crocantes. R. Oscar Freire, 145, Jd. Paulista, 3062-6385. 12h/15h e 19h30/23h30 (5ª e 6ª, 19h30/0h; sáb., 12h30/ 16h30 e 19h30/0h; dom., 12h30/16h30; fecha 2ª).

+ Do TonTon, o ‘Steak & Oyster’ (R$ 59) é feito com ostra, rosbife e creme de alcaparras – e é servido apenas nos fins de semana. R. Caconde, 132, Jd. Paulista, 2597-6168. 12h/15h e 19h30/23h (sáb., 13h/16h e 20h/23h30; dom., 13h/16h30; fecha 2ª).

+ Servido como entrada no contemporâneo Spot, o primeiro lámen do cardápio é feito com frango, alga kombu e shitake seco (R$ 39; foto). O caldo ainda leva barriga de porco, ovo, nori – um tipo de folha de algas – e cebolinha. Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Bela Vista, 3283-0946. 12h/15h e 19h30/1h(sáb., 12h/17h; dom., 12h/17h e 19h30/0h).

+ Do chef Paulo Kotzent para o Attimo, o menu ‘Il Viaggio’ (R$ 98; foto) homenageia todo mês uma região da Itália. Em julho, é a vez de Piemonte – com rosbife de vitelo, massa fresca na manteiga e sálvia, e pudim de chocolate. R. Diogo Jácome, 341, V. Nova Conceição, 5054-9999. 12h/15h e 19h30/ 23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h30/0h; dom., 12h30/17h; fecha 2ª).