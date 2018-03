Novas confeitaria e padaria servem quitutes típicos alemães

Receita de vó

Foto: André Hauff

Diariamente, fornadas fresquinhas de tarteletes abastecem as vitrines da nova Glück Tartelettes, no Campo Belo. O pequeno quitute é preparado à moda alemã – com massa mais fina e crocante – em cerca de 20 versões, entre doces e salgadas. Vale provar a que vem recheada com shitake e queijo gruyère (R$ 4,10). Na linha estão ainda combinações de espinafre com parma e muçarela de búfala (R$ 3,90).

Da série doce, mais leve e com menos açúcar, há opções delicadas como a de frutas vermelhas (R$ 4,50; foto) e a de pera (R$ 3,90). Para apetites maiores, o cardápio reúne crepes e pratos alemães à base de carne de porco, batatas e salsichões, inspirados nas receitas caseiras da avó de Gilberto Kugelmann, que comanda a simpática casa ao lado da mulher, Ana Luísa.

ONDE: R. Conde de Porto Alegre, 1.366, Campo Belo, 5093-5813.

QUANDO: 11h/20h (5ª a sáb., até 23h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

Fornada germânica

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Com matriz em Campinas, a padaria alemã Das Brot chega à capital com duas lojas. A primeira franquia foi inaugurada em Moema (Al. dos Maracatins, 780), há seis meses. A segunda (e maior) acaba de abrir em Perdizes (foto). Logo na entrada, o balcão exibe os doces e pães que chegam congelados da Alemanha e são assados na casa, como o ótimo ‘Campeão’ (R$ 3,50, unid.), com sementes de papoula, gergelim e girassol, e o pão preto integral (R$ 34,90, o quilo).

ONDE: R. Ministro Ferreira Alves, 572, Perdizes, 4235-7849.

QUANDO: 7h30/20h30 (fecha dom.).

QUANTO: Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.