Novas casas de doces, cookies e tortas em Pinheiros

Quatro casas de doces, tortas e biscoitos escolheram a região de Pinheiros para abrir novas unidades

Foto: divulgação

Os bolos e docinhos da Brigadeiro Doceria & Café recheiam mais uma vitrine pertinho da matriz, em Pinheiros. A nova casa também serve saladas e sanduíches no almoço e sobremesas como o ‘Pavê Delícia’ (R$ 96, o quilo; foto). R. dos Pinheiros, 230, Pinheiros, 3774-7612.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Carol Gherardi/divulgação

A Torteria abriu há um mês sua terceira loja. Tortas e quiches são vendidos em tamanho individual, para comer lá mesmo, ou em versões maiores, para levar para casa. O pastel de forno integral (R$ 6) e a torta de maçã com caramelo (R$ 7; foto) estão entre as novidades. R. Fradique Coutinho, 39, Pinheiros, 4306-6918.

Foto: divulgação

Os cookies da Dauper – com quiosque no Shopping Villa Lobos – já estão à venda na nova unidade, no Shopping Eldorado. No espaço também há sobremesas, como o ‘Brigacookie’, um sanduíche de cookies com brigadeiro (R$ 6,50; foto). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 4330-5473.

Foto: divulgação

Com matriz em Moema, a Cheesecakeria também escolheu o Shopping Eldorado para abrir sua nova loja, na terça (28). Além dos cheesecakes – como o clássico com calda de frutas vermelhas (R$ 15; foto) –, a casa terá bolos, como Oreo e Red Velvet (R$ 15, cada). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros.