Castelo Rá-Tim-Bum é tema de nova mostra; confira outras inaugurações

Depois de levar mais de 400 mil pessoas ao MIS em 2015, o programa Castelo Rá-Tim-Bum volta à cidade. O clássico infantil é tema de uma nova mostra que inaugura hoje (31), no Memorial da América Latina.

MAGIA: Projeção da fachada da torre do castelo. Foto: Caselúdico

Para ‘Rá-tim-bum, o Castelo’, os curadores Felipe Pinheiro e Thiago Carvalho recuperaram o acervo da TV Cultura. Em uma área de 700 mil m2, a experiência já começa na entrada. A fachada do famoso castelo foi reconstruída, com uma torre de 15 metros de altura.

Lá dentro, estão 22 salas temáticas e interativas, como a biblioteca e outra inspirada no telejornal da personagem Penélope. O passeio é complementado com figurinos, documentos, fotografias e os bonecos.

ONDE: Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. QUANDO: Inauguração: hoje (31), 19h. 9h/20h (sáb., dom. e fer., 9h/22h; fecha 2ª). Até 30/6. QUANTO: R$ 20.

Foto: Igor Afrikyan

Há quatro anos, Fyodor Pavlov-Andreevich aborda a escravidão em suas performances. Em ‘Monumentos Temporários’, seu trabalho é exibido em vídeos e fotografias. Na abertura, ele faz uma ação no topo do MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (1º), 14h/21h. 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/8.

Inaugurações

Arnaldo de Melo

No fim da década de 1980, o artista morou por três anos em Berlim. Em ‘West-Berlim 1987-1990’, ele apresenta um conjunto de 27 pinturas sobre papel que produziu durante sua residência na capital alemã. Sé Galeria. R. Roberto Simonsen, 108, Centro, 3107-7047. Inauguração: dom. (2), 12h/19h. 12h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 3/6.

Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea

Em ‘Horror Vacui’, a fotógrafa Claudia Jaguaribe reúne registros feitos durante sua passagem por Pequim, na China, em 2015 e 2016. A galeria também recebe ‘Nãosímbolo’, com trabalhos do artista Guilherme Callegari. R. Chabad, 61, Jd. Paulista, 2305-2427. Inauguração: 4ª (5). 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 6/5.

Elisa Stecca

Trinta objetos escultóricos formam a mostra ‘Silencio’, em que a artista aborda o silêncio em materiais, como metais claros e vidros transparentes. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-3336. Inauguração: sáb. (1º), 11h. 9h/17h (fecha 2ª).R$ 6 (sáb., grátis). Até 4/6.

Gabriela Mureb

Para ‘Rrrrrrrrr’, a carioca exibe um conjunto de máquinas motorizadas. ‘Máquina #2: Pêndulo’ traz um pêndulo formado por um bloco de concreto que se esfrega contra a parede. Central Galeria. R. Mourato Coelho, 751, V. Madalena, 2645-4480. Inauguração: 2ª (3), 19h. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 27/5.

Gustavo Rezende

O artista apresenta sua produção mais recente na exposição ‘Trânsito’. Estão reunidas cerca de dez obras, entre esculturas, aquarelas e gravuras. Galeria Marília Razuk. R. Jerônimo da Veiga, 62, Itaim Bibi, 3079-0853. Inauguração: sáb. (1º). 10h30/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 20/5.

Marina de Falco

Os movimentos Concretista e Neoconcretista serviram de inspiração aos trabalhos que a artista exibe em ‘Novíssimos’. Além de uma série de pinturas, Marina também apresenta um vídeo da performance ‘Dança das Cores’. Casa Contemporânea. R. Capitão Macedo, 370, V. Mariana, 2337-3015. Inauguração: sáb. (1º). 14h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 6/5.

Pedra no Céu

A mostra coletiva propõe um diálogo entre a arquitetura do Museu Brasileiro da Escultura, projetado por Paulo Mendes da Rocha, e a obra de 25 artistas. Os curadores Cauê Alves e Guilherme Wisnik selecionaram criações de nomes como Carmela Gross e Daniel Buren. MuBE. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: sáb. (1º). 10h30/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 2/7.

Raros, Vintages e Inéditos 2

O projeto inaugura duas mostras paralelas na Galeria Virgílio. Em ‘É Tudo História’, o curador Guilherme Maranhão exibe 48 fotografias de nomes como Daniel Malva e Kenji Ota. Já ‘Movimento Contínuo’ aborda a influência do concretismo brasileiro em obras de 11 artistas, sob a curadoria de Fausto Chermont. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. Inauguração: sáb. (1º), 11h. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 13/5.

Renata Cruz

A mostra ‘Para Sempre e um Dia’ reveste todas as paredes da galeria Blau Projects com 365 aquarelas da artista. As obras foram feitas durante residência da artista no Japão e em Portugal. R. Fradique Coutinho, 1.464, V. Madalena, 3467-8819. Inauguração: sáb. (1º), 12h. 11h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/5.