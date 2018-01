Nova unidade da Ice by Nice e bazar no Twelve Burger estão entre as dicas de Quitutes

DERRETA-SE

Foto: Ice by Nice/divulgação

undada em 1989, em Jaboticabal, a sorveteria Ice by Nice abre sua segunda loja na capital. Na simpática casa de Perdizes, os picolés de fruta ou com leite (R$ 6, cada) podem ganhar um banho de calda de chocolate, formando uma casquinha, por mais R$ 1. Também há sorvete de massa (R$ 8/R$ 14), em versões como damasco com pedaços da fruta, jabuticaba ou doce de leite, e enormes taças customizadas. A ‘Nice Gateau’ vem com bolo de chocolate quente, calda, picolé e duas opções de cobertura: morangos ou paçoquinha e pé de moleque (R$ 25, cada; foto). R. Monte Alegre, 699, Perdizes, 3672-1541. 12h/22h (fecha 2ª). Cc. e Cd.: A, E, M e V.

DOMINGO RETRÔ

Foto: Giselle Fioravanti/divulgação

Ambientada nos anos 1950, a Twelve Burger realiza domingo (11) o Bazar & Encontro de Pin-ups, das 11h às 20h, com direito a venda de roupas e acessórios, desfile e descontos para mulheres vestidas de pin-up e homens de rocker. Um exemplo é o lanche ‘Big Twelve’ (foto), de R$ 29,80 por R$ 20,80. R. Pio XI, 230, Alto da Lapa, 3834-1200. 11h30/1h (6ª e sáb., até 3h).

MAIS UM ENDEREÇO

Foto: Maina Vas/divulgação

A padaria Lilóri – especializada em produtos sem glúten nem lactose – abre a segunda unidade no Shopping Pátio Higienópolis. Entre os quitutes, há coxinha de frango orgânico (R$ 14), brownie com ganache de chocolate (R$ 17,50; foto) e ‘Veg Burger’, de feijão, amaranto e grão-de-bico (R$ 35,90). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3068-8061. 10h/22h (dom., até 20h).

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Flor Café

Depois de visitar as exposições, passe na simpática cafeteria para tomar um expresso (R$ 4,50), acompanhado de uma fatia de bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 6,50), de frente para o Jardim da Luz. A cozinha também prepara salgados, a exemplo das quiches de cogumelos ou de alho-poró (R$ 11, a fatia), e uma sugestão de prato do dia, por R$ 28,50, durante a semana, com entrada e sobremesa. Pça. da Luz, 2, Luz, 3313-1583. 10h/17h30 (fecha 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 19,80. Já o cappuccino duplo sai por R$ 14. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 22). R. Oscar Freire, 413, Cerq. César, 3062-9294. 7h30/1h (6ª, até 2h; sáb., 8h/3h; dom., 8h/0h; 2ª, 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Doce de Laura

A gaúcha Laura Estima prepara bolos e doces caseiros na pequena casa desde 1996. Algumas receitas são herança de uma doceria da família, em Porto Alegre. Se você tiver sorte, encontrará no balcão o bolo de nozes com doce de ovos (R$ 14,50, a fatia) e o bolo de brigadeiro (R$ 12, a fatia). Se quiser levar uma sobremesa para saborear em casa, peça o bolo bem-casado

(R$ 10,80, a fatia; R$ 64, o quilo). R. Aspicuelta, 27, V. Madalena, 3811-9669. 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Brigadeiro

Pioneira dos brigadeiros gourmet, Juliana Motter produz os docinhos à vista dos clientes, na linda cozinha envidraçada, utilizando o próprio chocolate fabricado na loja. São mais de 20 sabores (R$ 4, cada; exceto o de pistache, R$ 5), como doce de leite, baunilha, paçoca e chocolate noir. O tablete de chocolate ao leite 45% cacau sai por R$ 22. R. Capote Valente, 68, Pinheiros, 3085-3687. 11h/19h (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empórios

Casa Santa Luzia

Aberta em 1926, serve cerca de 30 mil itens diferentes, muitos deles importados. Para as festas de Natal e réveillon, tem um cardápio assinado pelos chefs Carlos Siffert e Paola Biselli. Na seleção estão cestinhas de massa filo com creme de bacalhau (R$ 6,20, cada); peito de peru recheado com amêndoas (R$ 134, o quilo); e o bolo italiano ‘Albero di Pandoro’, com recheio de creme de mascarpone (R$ 165, o quilo). Al. Lorena, 1471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empório Santa Maria

Neste domingo (11) e dia 17/12, o requintado mercado vai servir pratos típicos de Natal no bufê de almoço (R$ 79,90) do restaurante Vinoteca. A casa também aceita encomendas para as ceias, com opções de entradas, pratos e sobremesa. O pernil de cordeiro (R$ 375, para cinco pessoas) e o purê de abóbora com gorgonzola (R$ 160, quilo) estão entre as receitas. Av. Cidade Jardim, 790, Jd. Paulistano, 3706-5211. 8h/22h (dom. e fer., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Nova Charmosa

Os irmãos portugueses Antônio e Manuel Gomes comandam a padaria. Em 2008, a casa foi repaginada e reabriu com visual mais chique e novo ambiente: um piso superior, onde é servido o bufê de café da manhã (R$ 49,50, o quilo). No salão principal, escolha o pão de ló português (R$ 42, o quilo) e a broa de milho com erva-doce, macia por dentro (R$ 4,50, cada). R. Dr. Homem de Melo, 626, Perdizes, 3673-6571. 5h30/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Rosima

A pequena casa foi aberta pela libanesa Rosalie em 1971. Hoje, sob o comando de filhos e netos, o restaurante prepara receitas como arroz marroquino (R$ 33), e ‘Chisbarak’ (R$ 42), uma sopa de coalhada com capelete de carne. Para festejar os 45 anos, a casa lança esfihas integrais fechadas de carne, ricota e verduras (R$ 7,20, cada). Experimente o ‘Malabie’ (R$ 12), um pudim delicado com calda de damasco, de sobremesa. R. Pamplona, 1738, Jd. Paulista, 3887-8657. 10h/22h (dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Cia 66

O espaço funciona como uma grande vitrine, já que tudo está à venda: os carrões antigos no salão, as bicicletas, as peças de decoração e até as ferramentas para motociclistas. O cardápio privilegia hambúrgueres e hot-dogs (a partir de R$ 25), mas também sugere massas e grelhados. Hoje (9), a casa comemora o primeiro aniversário com festa, a partir das 20h.

O ingresso (R$ 100) dá direito a open bar, comidinhas, shows e sorteio de brindes. R. Canário, 1.346, Moema, 2629-4500. 18h/0h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

Classic Burger

Haüs Minúscula e colada às casas irmãs – The Dog Haüs e Tap Haüs – serve um único sanduíche, o ‘Cheese Salada Bacon com Picles, por R$ 22. Os ingredientes estão escritos na parede e o cliente apenas exclui o que não gosta. O pão vem com disco de 100 gramas coberto com requeijão mineiro, molho da casa (maionese de páprica, cebola, picles e limão-siciliano), mais bacon caramelizado e picles de pepino. Para beber, vá de limonada (R$ 8) ou chope da Tap Haüs, a partir de R$ 10. R. Bandeira Paulista, 406, Itaim Bibi, 2361-7189. 12h/15h e 16h/2h (dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sheriff’s Burger

Instalada em pequeno centro comercial, tem atmosfera inspirada nas hamburguerias texanas. O cliente pode montar o próprio lanche ou optar por uma das sugestões do cardápio, como o ‘Jim Killer Miller’ (R$ 30,90), com hambúrguer de 150g, queijo fundido, compota de tomate, picles, bacon e maionese, dentro do pão de fermentação natural. À parte, é servido o molho defumado da casa. Para acompanhar, batatas rústicas (R$ 14). R. Heitor Penteado, 699, Sumarezinho, 3672-3841. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Cold Stone

O segredo não vem da cozinha, que importa as bases da matriz, nos Estados Unidos, e faz a mistura com leite e creme de leite. O atrativo fica atrás do balcão: os atendentes arremessam o sorvete para uma chapa congelada, onde são acrescentados os ‘toppings’, entre frutas, biscoitos e chocolates. São 12 sabores de sorvete, como caramelo com flor de sal e passas ao rum, servidos em três tamanhos (R$ 12/R$ 24). R. Gaivota, 1.350, Moema, 5093-4487. 11h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Madureira Sucos

Com jeitão de casa praiana, prepara misturas criativas e um açaí cremoso (R$ 18, 350 ml). A casa usa cerca de 50 tipos de fruta fresca para fazer combinações incluindo tangerina, mamão e fruta do conde. Os sucos podem levar de duas a quatro frutas, a partir de R$ 7 (350 ml). Serve ainda sanduíche natural e tortas em fatia, como a de palmito (R$ 18). R. João Cachoeira, 217, Itaim Bibi, 3044-1914. 8h/23h (sáb., até 22h; dom., até 20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Festival do Sorvetes

A 5ª edição, no Memorial da América Latina, vai ter pratos, shows e área kids – além de muito sorvete. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, portões 4 e 8. Sáb. (10) e dom. (11), 10h/21h.

Food Trucks de Natal

O Papai Noel vai visitar o Campo de Marte, que terá food trucks e espaço kids. Av. Santos Dumont, 2.241, Jd. São Bento. Sáb. (10), 12h/22h; dom. (11), 12h/20h.