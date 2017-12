Nova temporada da SP Restaurant Week

Risoto de vatapá de frango, do Lá da Venda (Foto: Lucas Terribili/divulgação)

Em sua 18ª edição, a SP Restaurant Week começa 2ª (11) e vai até 1º/5, em mais de 160 restaurantes, que servem menus a R$ 42,90 (almoço) e R$ 53,90 (jantar), incluindo entrada, prato e sobremesa.

Com o tema ‘Pratos Clássicos com um Toque Brasileiro’, o evento doará R$ 1 de cada refeição à Fundação Cafu. A novidade do evento é o menu kids (R$ 24,90, com prato e sobremesa), servido em algumas casas.

Confira alguns destaques do evento: