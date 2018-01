Nova peça de Roberto Alvim é uma das estreias da semana

Vagina Dentata

Com texto e direção de Roberto Alvim (foto abaixo), a peça faz um painel do século 20 em três atos – uma garota judia durante o nazismo; um casal na América da Guerra Fria; e uma mulher na Berlim da queda do Muro. 50 min. 16 anos. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. Estreia 20/8. Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 10. Até 11/9.

Foto: Amanda Perobelli/Estadão

Forever Young

No musical Forever Young, seis artistas interpretam a si mesmos no futuro, já quase centenários. Com Claudia Ohana, Carmo Dalla Vecchia e Jarbas Homem de Mello. 90 min. 10 anos. Teatro Fecomércio (513 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. Estreia 19/8. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 15h e 18h. Dom. (21), apenas 18h. R$ 50/R$ 100. Até 30/10.

Meu Saba

O monólogo criado pela atriz Clarissa Kahane é baseado no livro em que a jovem Noa Ben-Artzi Pelossof fala do assassinato de seu avô, o ex-primeiro ministro de Israel Yitzhak Rabin, morto por um fundamentalista contrário a suas ideias. Dir. Daniel Herz. 50 min. 12 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Estreia 19/8. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20/R$ 50. Até 11/9.

Sínthia

A Velha Companhia fez uma vasta pesquisa sobre transgeneridade e ditadura, dando origem à peça, com texto de Kiko Marques. Nela, um músico crescido sob o regime militar se assume trans aos 50 anos. 165 min. 14 anos. Espaço dos Fofos (80 lug). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. Estreia 20/8. Sáb., dom. e 2ª, 20h. R$ 20. Até 12/9.

The One Who Lost

No monólogo da atriz coreana Min Jung Park, com textos de Dostoievski e poemas de Khalil Gibran, ela vive uma mulher que se considera feia e doente. A apresentação será em inglês, com canções coreanas, e o público receberá o texto traduzido para o português. 50 min. 10 anos. Casarão do Belvedere (26 lug.). R. Pedroso, 267, Bela Vista, 5549-7131. Estreia 19/8. 6ª e sáb., 20h. R$ 20. Até 3/9.