Nova lanchonete é inspirada no universo de carros e motos

Vintage: carros antigos decoram o salão (Foto: Murillo Velensuela/divulgação)

Novos bares e lanchonetes inspirados em carros e motos têm sido uma constante na cidade. Inaugurado oficialmente nesta semana, o Cia 66 vem engrossar esse roteiro. O espaço também funciona como uma grande vitrine, já que tudo está à venda: dos carrões antigos estacionados no salão às bicicletas, peças de decoração e até roupas e ferramentas para motociclistas, disponíveis em uma loja ao fundo.

O cardápio privilegia os hambúrgueres e hot-dogs (a partir de R$ 25), mas também sugere massas feitas na casa e grelhados (R$ 35/R$ 79). Entre os sanduíches, além do hambúrguer tradicional de carne bovina, prepara versões com atum, salmão, siri, calabresa, frango e opções vegetarianas à base de grão-de-bico ou espinafre. Destaque para o cheese burguer de cordeiro, com a carne ao ponto coberta com queijo suíço (R$ 39).

Qualquer pedida vem acompanhada de batatas fritas, onion rings ou chips de batata-doce – que ficaria melhor se preparada como as batatas fritas clássicas, em palito.

De segunda a sexta, serve almoço executivo, por R$ 25 ou R$ 30, conforme a escolha do grelhado. Para beber, dispõe de ampla carta de drinques e cervejas especiais.

ONDE: R. Canário, 1.346, Moema, 2629-4500.

QUANDO: 12h/23h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 22h).

QUANTO: Cc.: A, M e V. Cd.: todos.