Nova lanchonete de Moema tem cardápio e decoração inspirados na cultura americana

Três amigos de infância se inspiraram em suas vivências nos Estados Unidos e decidiram inaugurar uma sanduicheria nos moldes das que frequentavam no país estrangeiro. Assim nasceu, há 15 dias, a Bronx Street Food Shop, com ambiente descolado, atendimento ágil e cardápio enxuto.

“A ideia é atualizar com novidades, mantendo a pouca quantidade de opções para focarmos na qualidade dos sanduíches”, diz Lucas Antunes, um dos sócios.

Uma das opções mais pedidas, o ‘Bronx Burger’ tem hambúrguer com cheddar e cebola caramelizada, em pão australiano (R$ 26; foto). Outra sugestão do menu que merece atenção é o ‘B.L.T.’ (R$ 27), que traz o hambúrguer servido com queijo, alface, tomate, maionese artesanal e bacon da casa, temperado com mel e barbecue (R$ 27).

De entrada, as fritas (R$ 6) chegam à mesa sequinhas, mas são meras coadjuvantes perto do ‘corn on the cob’ (R$ 14), milho de sabor adocicado, selado na chapa e servido com parmesão.

ONDE: R. Inhambu, 683, Moema, 5051-3974.

QUANDO: 12h/0h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos