Nova La Vie de Sophie aposta nos sorvetes congelados com nitrogênio líquido

La Vie de Sophie (Fotos: Lucinéia Nunes/Estadão)

Com uma cerejeira (com flores artificiais) no meio do salão, móveis claros e poltronas floridas, a nova La Vie de Sophie se autodenomina uma nitrogelateria e deli. Explica-se: os sorvetes da casa são congelados com nitrogênio líquido a 196°C negativos.

As bases e caldas são preparadas por Daniel Chabab, um dos sócios, conforme os preceitos da gelateria italiana, com leite e creme de leite frescos, frutas e outros ingredientes naturais. Depois, são batidas com nitrogênio na frente dos clientes, em batedeiras sobre o balcão da loja. O processo se repete sempre que é necessário abastecer uma das cubas.

Além de sabores clássicos, como chocolate belga (um pouco aguado) e os bons de coco, leite e amarena, figuram na vitrine sorvetes como o ‘Mil e Uma Noites’, com nozes, flor de laranjeira e especiarias, e o ‘La Vie en Rose’, à base de pétalas e água de rosas destilada (R$ 12, dois sabores; R$ 16, com três).

Para celebrar o Dia do Sorvete, neste sábado (23), a casa lança três versões com colágeno. Um deles, o ‘Green Candy Lemonade’, mistura graviola, limão taiti e colágeno. O lugar também serve cafés, chás, milk-shakes e uma linha de salgados e doces de outros fornecedores.

ONDE: Al. Lorena, 1.570, Jd. Paulista, 3062-1453.

QUANDO: 9h30/22h30.

QUANTO: Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.