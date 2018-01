Nova hamburgueria de São Paulo tem cardápio só com opções vegetarianas

Um estreito corredor, quase despercebido por quem passa pela Rua Augusta, leva ao novo Raw Burger N Bar. Assim como em sua matriz, que funciona desde 2015 na Vila Madalena, o foco continua sendo hambúrgueres e drinques. Mas com um ‘detalhe’: o cardápio da casa aberta há duas semanas é todo vegetariano.

Numa das paredes do pequeno salão, uma bem-humorada frase em inglês sentencia: “Os dias de tofu acabaram.” Sai a carne, entram receitas criativas, para conquistar até os mais ‘carnívoros’. Lá, tem hambúrgueres feitos de cogumelo com batata; abóbora com tapioca; e até berinjela com biomassa de banana.

Não deixe de experimentar o ‘Quinoa Cowboy’ (R$ 25; foto), com pão de beterraba, burguer de quinoa e nozes, coalhada seca, alface e pesto de hortelã. Outra boa opção é o ‘Cheddar Veggie Melt’ (R$ 25), com disco feito de soja e cevada, pão australiano, cheddar inglês, cebola caramelizada, picles de pepino e maionese de Tabasco.

Para acompanhar, a batata da casa (R$ 12) leva alho, alecrim e ‘lemon pepper’. E o crocante e sequinho ‘Tapioca Stick’ (R$ 16) é feito com queijo coalho e parmesão, e servido com melaço de cana.

ONDE: R. Augusta, 2.052, Cerqueira César, 3062-5759.

QUANDO: 12h/16h e 18h/23h (sáb., 13h/0h; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc. e Cd: todos.