Nova Fior di Grano faz pizza à moda milanesa

Foto: Angelo Dalbo/divulgação

Num primeiro momento, o ambiente da recém-aberta Fior de Grano poderia ser confundido com o de um bar ou restaurante moderno, com deck na entrada, salão comprido e estreito, iluminação trabalhada e um bar intimista ao fundo. Um olhar mais atento, porém, revela o forno elétrico na cozinha diminuta e, no piso acima (reservado ao escritório), uma cortina formada por sacos de farinha italiana.

Preparadas à moda milanesa, as pizzas têm como base uma massa de fermentação natural, que mescla farinha tipo 1 e de seis cereais. Depois de 48 horas, no mínimo, a bola de massa é aberta em um disco individual e ganha coberturas criativas e com bons ingredientes, a exemplo da saborosa ‘Andante Moderata’, com molho de tomate, muçarela de búfala, funghi porcini, queijo fontina e speck (R$ 38).

Pizza ‘Andante Moderata’ (Foto: Angelo Dalbo/divulgação)

A seleção enxuta traz ainda a ‘Esagerata’ (R$ 35), com tomate, muçarela de búfala, pancetta, cebola roxa e pimenta verde fresca; e três versões de pizza branca, sem molho, como a ‘Milano Love’ (R$ 35), com búfala, queijo stracchino e mortadela. Assadas em menos de 3 minutos, as redondas têm massa fina no centro e borda um pouquinho mais alta – e resistente demais ao corte.

ONDE: Av. Rouxinol, 621E, Moema, 4323-6934.

QUANDO: 19h/23h (6ª a dom. e fer., até 0h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: todos.