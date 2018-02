Nova filial do Bar Astor está entre as dicas de bares para esta semana

+ O Bar Astor inaugura filial nesta 4ª (7), no JK Iguatemi. No cardápio, opções como o ‘Ceviche Miraflores’ (R$ 38; foto), com coco fresco, castanha de caju, dedo de moça e coentro. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6057. 11h45/15h30 e 17h30/23h (5ª, 11h45/ 15h30 e 17h30/0h30; 6ª, 11h45/0h30; sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 12h/22h).

+ Sob o título A Melhor Caipiroska do Brasil Smirnoff, a marca de vodca conduz uma competição entre bares para eleger a melhor receita do drinque. Nesta etapa final, são 200 inscritos de 14 Estados brasileiros e do Distrito Federal. Em São Paulo, participam casas como o Jordão Bar (R. Apucarana, 1.452, Tatuapé, 2671-0670), que prepara a ‘Caipiroska de Yakult’ (R$ 28,90), feita com suco de limão, leite fermentado e açúcar. No Paróquia Bar (R. Joaquim Távora, 1.139, V. Mariana, 2628-1123), a ‘Caipiroska Paróquia’ (R$ 23,90) leva jabuticaba, caju e manjericão. Já a ‘Caipiroska do Juarez’ (R$ 22), do Bar do Juarez (R. Deputado Lacerda Franco, 642, Pinheiros, 3578-5228), é feita com caju, carambola e açúcar. Para eleger a melhor bebida, o público pode votar em seus favoritos pelo site do evento – o vencedor será divulgado na primeira semana de abril. Até 16/3. Inf.: bit.ly/CaipSmirn

Confira outras dicas de bares na cidade:

NOVOS

Resenha Sports Bar

Treze televisores espalhados pelo bar transmitem partidas de futebol e outras competições. No balcão, são preparados drinques clássicos como o ‘Moscow Mule’ (R$ 24,90), que leva vodca, suco de limão, espuma cítrica e calda de gengibre. Entre os chopes, há sempre duas opções: Heineken (R$ 13,90, o pint) ou uma marca artesanal, que varia periodicamente. O cardápio tem cinco lanches, como o ‘Crispy Chicken MVP’ (R$ 24,90), com hambúrguer de frango empanado, tiras de alface, cebola roxa, maionese da casa e molho de mostarda com mel. Para petiscar, porções como batata rústica (R$ 18,90) ou ‘Dadinhos Maravilha de Tapioca’ (R$ 20,90), servidos com geleia de pimenta. R. Emília Marengo, 383, Tatuapé, 2673- 9551. 17h30/1h (sáb., 15h/1h; dom., 15h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Amigo Giannotti

No imóvel simples, que quase passa despercebido por quem passeia pela região, são preparadas fogaças como a recheada de brócolis com alho e muçarela (R$ 20,50) e a ‘Fogaça Marguerita’, feita com massa de Doritos (R$ 23,50). Para acompanhar, fique com as cervejas Heineken (R$ 12, 600 ml) e Amstel (R$ 10, 600 ml). R. Santo Antônio, 1.106, Bela Vista, 3211-3256. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/2h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Armazén Paulista

O bar tem cardápio bem executado e chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 11,80, black). Para acompanhar, peça os ‘Bolinhos do Armazén’ (R$ 31,90, 6 unid.), feitos com carne, castanha-do-pará, hortelã e canela, ou o sanduíche ‘Porkburguer’ (R$ 37,90), picanha suína, queijo prato, cebola caramelizada, alface americana no pão australiano. Aos sábados, o bufê de feijoada (R$ 62,90) inclui quatro sabores de batidas. Al. Jauaperi, 570, Moema, 5052-3106. 17h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 8,50, claro; R$ 9,50, black). Para petiscar, peça a porção de croquetes de costela (R$ 36, 6 unid.). Para acompanhar as batidas, como a de leite de macaco e frutas vermelhas (R$ 16,50), experimente o cabrito à passarinho (R$ 51). Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., 12h/2h; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Nacional

Inaugurada em maio de 2011, a casa é a parada certa para os fãs de cervejas artesanais. São três andares: no térreo, ficam os toneis da fábrica; o primeiro andar tem clima de boteco, com mesinhas e bancos altos; e o último piso, com mesas maiores, é ideal para grupos e quem prefere jantar. Entre as cervejas produzidas ali mesmo, estão a ‘Domina Weiss’, de trigo (R$ 13,50; 330 ml), e a ‘Kurupira Ale’, de alta fermentação e sabor de caramelo (R$ 14,50; 330 ml). Para acompanhá-las, não hesite em pedir o bolinho de mandioca com linguiça (R$ 28, 10 unid.). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h, dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.