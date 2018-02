Nova doceria vende pudins e bolos em Moema

O pudim de baunilha é um dos dez sabores da casa (Foto: Wel Calandria /divulgação)

Recém-aberta em uma região comercial de Moema, a Dolce Bárbaro pretende ser uma pausa açucarada a qualquer momento do dia. Quem prepara os doces, ali mesmo, é a chef e sócia Mhariana Rubio, autora de um sedoso pudim de doce de leite (R$ 6, individual; R$ 50, o grande, na fôrma).

Na vitrine, pudins de outros sabores disputam a atenção com bandejas de brigadeiros no copinho ou enrolados também em várias versões, como o de cereja e o de damasco (R$ 3, cada). Já o brownie (R$ 4,50), com calda de chocolate e uísque adicionada na hora, faz boa companhia ao café Nespresso (R$ 4,50). Os bolinhos caseiros (R$ 5) também são banhados com cobertura à parte.

ONDE: Av. Moaci, 327, Moema, 5097-9278.

QUANDO: 9h/18h30 (fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.