Nova confeitaria Big Bang Candy Lab tem caramelos, chocolates e cookies

Foto: RdeVicq/divulgação

As jovens Beatriz Setubal e Marina Reis se conheceram há alguns anos, durante a faculdade de cinema. Na época, elas ensaiaram os primeiros encontros na cozinha em reuniões de amigos. E não teve jeito: a confeitaria falou mais alto do que a produção cinematográfica. Há uma semana, elas vendem barras de chocolate, caramelos, cookies e outras invenções açucaradas na confeitaria Big Bang Candy Lab.

Da lojinha no primeiro andar, dá para acompanhar parte da confecção dos quitutes na cozinha climatizada no térreo. Mas não espere encontrar ali bolos recheados. Na linha de doces da dupla, batizados com nomes inspirados no universo, estão barrinhas de chocolate com recheios populares como marshmallow (R$ 8) e também criações como a ‘Cartola’, que junta biscoito de queijo e ganache de banana (R$ 8).

Outra ousadia é o ‘Bacon Supernova’ (R$ 10), uma barra de caramelo crocante com bacon – um tanto gordurosa. Na dúvida, leve a caixinha ‘Via Láctea’, recheada com as ótimas balas de caramelo de baunilha com flor de sal (R$ 15, 15 unid.), e a caixa de ‘Nebulosa’, um caramelo aerado de mel, com textura crocante, coberto com chocolate Callebaut (R$ 15, 130 g).

ONDE: R. Artur de Azevedo, 495, Cerqueira César, 3062-8197.

QUANDO: 12h/18h (sáb., 11h/18h30; fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: M e V.