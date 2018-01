Nova casa Burlesque apresenta espetáculo em clima de cabaré

Logo após cruzar as portas que levam ao Burlesque, um simpático e atrapalhado senhor ‘francês’ recepciona o público. Mais tarde, é ele quem senta na mesa de alguns, fingindo-se de bêbado e arrancando risos. O mesmo personagem pontua diversos momentos, sempre com humor, do espetáculo ‘Banquete’ – que ocupa a nova casa paulistana em longa temporada anual.

Dirigida por Maicon Clenk, a apresentação pega emprestado o clima dos cabarés, em uma sequência de cenas que mistura música e dança, acrobacias e ilusionismo, com ares ora glamourosos, ora caricatos. O fio condutor de ‘Banquete’, com enredo sem falas, é uma festa de casamento.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos primeiros momentos da ‘celebração’, por exemplo, bailarinos se apresentam pendurados em um lustre de cristal, que se move sobre a plateia. Um grande ‘anel de noivado’ suspenso serve de argola para números aéreos bem executados (não à toa alguns artistas do elenco já passaram pelo Cirque du Soleil).

E quando, no palco, os artistas se reúnem em torno de uma grande mesa para um final de primeiro ato a la Broadway, o público se sente incluído no tal banquete do título. Nesta hora, os garçons chegam com o prato principal.

A parte gastronômica da experiência, sob responsabilidade do Paris 6, também inclui entrada (uma deliciosa cestinha de massa folhada com creme de alho poró, servida com salada caprese) e sobremesa (pão de ló de chocolate com brigadeiro rosa e um refrescante creme de manga, morango e kiwi).

Os elegantes figurinos, assinados por Fause Haten, seguem a atmosfera glamourosa da apresentação, mas com toques contemporâneos. Como algo fincado no presente, em um espetáculo que insiste em nos levar para outros lugares e épocas.

ONDE: R. Augusta, 2.809, Cerq. César, 3086-0009.

QUANDO: Espetáculo: 5ª a sáb., 21h; dom., 19h (a casa abre 45 min. antes).

QUANTO: R$ 230/R$ 350 (inclui jantar e minigarrafa de vinho ou espumante).