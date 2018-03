Nova Bullguer serve hambúrgueres saborosos em Moema

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

Quando os sócios Alberto Gerassi e Ricardo Santini – donos do bar The Orleans – convidaram o chef Thiago Koch para ser sócio da nova Bullguer, ele impôs sua condição: fazer hambúrgueres que cabem na mão. “A ideia é servir um lanche pequeno, que não desmonta, com receitas simples e ingredientes de qualidade”, explica Koch.

O resultado é o sanduíche da foto, despretensioso, montado com pão leve e macio e um hambúrguer pequeno, de 100 gramas – enquanto outras casas fazem versões com o dobro do tamanho. Para completar, a carne é coberta com queijo prato, picles, cebola roxa e um molho secreto, à base de páprica (R$ 18).

Feito com o corte dianteiro de gado Angus, o hambúrguer passa apenas três minutos na chapa, tempo suficiente para continuar rosado e suculento. Pelo mesmo valor, é possível acrescentar salada ou bacon e, por mais R$ 6, outro hambúrguer. O cardápio enxuto traz ainda uma opção de hambúrguer de frango, feito com coxa e sobrecoxa, e batatas fritas com sal temperado (R$ 9). Em breve, terá hambúrguer vegetariano, de peixe e também sem glúten.

Aberta há três semanas, a lanchonete tem ambiente simples, chão de cimento queimado e chapa à vista dos clientes. Em meados de abril, abrirá também no almoço.

ONDE: R. Diogo Jácome, 606, Moema, 3044-2757.

QUANDO: 18h30/0h (dom., 13h/22h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.