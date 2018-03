O documentário Nostalgia da Luz traça relações inesperadas entre pessoas que buscam algo. De um lado, astrônomos estudam o céu do deserto do Atacama, no Chile. De outro, no mesmo local, um grupo de mulheres vasculha as areias à procura de vestígios ou restos mortais de seus parentes, desaparecidos durante a ditadura de Pinochet.

