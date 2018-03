Artistas celebram a psicodelia do nordeste

LEIA MAIS| Confira as atrações musicais da semana

Nos anos 1970, artistas do nordeste começaram a eletrificar os ritmos regionais em suas canções autorais. Boa parte deles havia sido influenciada pela Jovem Guarda e via na guitarra um estímulo à rebeldia. Davi Moraes, Ortinho, Junio Barreto, China, Isaar e Cátia de França se reúnem no show Nordeste Psicodélico para jogar luz sobre esse repertório.

China. Foto: Divulgação

Um bom exemplo dessa fase da música nordestina é ‘Vou Danado Pra Catende’, que Alceu Valença, em 1975, interpretou em festival, ao lado de Lula Côrtes e Zé Ramalho. Músicas do trio predominam no roteiro do espetáculo, que inclui outras compostas por nomes menos badalados, mas importantes – como Arnaud Rodrigues,

Marconi Notaro e Marco Polo.

ONDE: Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: Hoje (15) e sáb. (16), 21h30. QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.