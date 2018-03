Baseado em um conto do escritor russo Fiódor Dostoiévski, Noites Brancas no Píer, de Paul Vecchiali, acompanha o encontro de Fédor (Pascal Cervo), um homem que passa as noites caminhando num píer, com Natacha (Astrid Adverbe), por quem se apaixona. Com a chegada do amor verdadeiro da moça, a relação dos dois se transforma. Pág. 30.

