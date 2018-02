Focaccia com queijo de cabra (Foto: Felipe Gombossy/Divulgação)

Ainda fresquinho na cidade, o Side começa o ano com novidades saindo da cozinha e do bar – como a entrada focaccia de alecrim com queijo de cabra e tomatinho confit (R$ 45; foto); o peixe do dia com risoto de espinafre e melaço de romã (R$ 68); e o drinque ‘Peach Mojito’ (R$ 25), com rum, licor e purê de pêssego.

R. Tabapuã, 830, Itaim Bibi, 3168-0311.