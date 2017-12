No sábado (6) de carnaval, Rosas de Ouro na The History; confira outros destaques

BLOCOS E FESTAS

A The History (foto) tem uma programação carnavalesca de quatro dias, com direito a apresentação da escola de samba Rosas de Ouro. R. Gomes de Carvalho, 820, V. Olímpia, 3846-4498. Sáb. (6), 22h. R$ 38/R$ 98. Cc. e Cd.: todos.

O ‘Carnaval no Havaí’ do Clube Piratininga tem baile com batuques e discotecagem. Além de passistas e percussionistas do Bloco BatuQ do Glicério, marchinhas e sambas-enredo. Al. Barros, 376, S. Cecília, 3666-0376. Sáb. (6), 21h. R$ 20/ R$ 40. Cc. e Cd.: M e V.

O Baile Du Rio reúne a banda Du Rio, que toca repertório carnavalesco, e a festa Rabo de Galo. Na pista, Komodo e Peu Araújo tocam música brasileira em vinil. Centro Cultural Rio Verde. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (6), 16h. R$ 5. Cc. e Cd.: todos.

O Unidos do BPM é um bloco… de música eletrônica. No trajeto, DJs como Paulo Tessuto, Dany Bany, Bruno Matos e Márcio Vermelho tocam house e techno. R. Nestor Pestana com Pça. Roosevelt, Centro. Sáb. (6), 16h. Grátis. Inf.: oesta.do/unibpmm

SHOWS

No Largo da Batata, no sábado, tem Anelis Assumpção e Orquídeas do Brasil recebendo Alcione. Sáb. (6), 18h. Grátis.

No sábado (6), o Vale do Anhangabaú recebe uma edição do festival Rec-Beat, com Karina Buhr, Dona Onete e outros. Sáb (6), 17h. Grátis.

Em Itaquera, a Banda Glória recebe, no sábado (6), Elza Soares. Praça da R. Giácomo Quirino, s/nº. Sáb. (6), 18h30. Grátis.

Nas proximidades de Pirituba, Bebeto é convidado do grupo Os Opalas no sábado (6). R. Gonzales Catan, altura do nº 82, Cohab de Taipas. Sáb. (6), 18h30. Grátis.

CRIANÇAS

Na Praça das Corujas, neste sábado (6), o Furunfunfum faz seu cortejo ao lado do grupo Sopro Brasileiro. Av. das Corujas, s/nº, V. Madalena. Sáb. (6), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/bfunfum

No especial de carnaval do Beatles para Crianças, o repertório do show ganha ritmo de marchinha. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina,550, 2574-7749. Sáb. (6), 15h. R$ 60.