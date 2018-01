No palito ou na casquinha, escolha o seu sorvete em novas lojas da cidade

Fotos: Lucinéia Nunes/Estadão

+ VALE CADA PAZINHA

Com ambiente clean e banquetas coloridas feitas com tambores de leite, a fresquinha La Gelatteria ocupa um simpático sobrado de esquina em Perdizes. Na cozinha no subsolo, o sorveteiro Theo Saad faz diariamente de 12 a 18 sabores, com frutas frescas – como os ótimos de morango, limão-siciliano e pera portuguesa –, além de pistache, avelã e chocolate Callebaut.

Cremosos e de sabor intenso, os sorvetes são servidos na casquinha (R$ 12) ou no copinho (R$ 10/R$ 14, com três sabores).

A casa também tem picolé para cachorro à base de fruta e um ossinho no lugar do palito (R$ 5). Outro destaque são as oficinas de gelato para crianças (R$ 120, com direito a 1 quilo de sorvete). Basta agendar.

ONDE: R. Vanderlei, 1.644, Perdizes, 3862-9578.

QUANDO: 12h/22h (6ª e sáb., até 23h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.

+ PICOLÉ CAIÇARA

Foto: Talita Renno/divulgação

Faz tempo que os sorvetes Rochinha subiram a serra. Mas a primeira loja da marca na capital só foi aberta na semana passada, em Moema. Sucesso no litoral paulista há mais de 30 anos, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito (R$ 5/R$ 6) já podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano.

As novidades por aqui são os sorvetes de massa (foto) a R$ 59,90, o quilo, e um cardápio com sobremesas – entre elas, salada de frutas com picolé (R$ 12,90) e açaí (R$ 14,90) – e com sanduíches naturais (R$ 11,90). Na linha de picolés, há boas pedidas como abacate, milho verde e doce de leite.

ONDE: Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000.

QUANDO: 10h/22h (fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.