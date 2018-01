No Meio do Rio, Entre as Árvores, de Jorge Bodanzky, é fruto de uma expedição feita ao Alto Solimões, no Amazonas. Lá, foram ministradas oficinas de vídeo, circo e fotografia para comunidades ribeirinhas dentro de reservas ambientais. É por essas comunidades, também, que o filme é feito, com suas imagens incorporadas ao longa. Pág. 46

