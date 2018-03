Prato de queijos (Foto: Divulgação)

O L’Entrecôte de Paris Jardins acrescentou ao menu duas entradas para compartilhar: o prato ‘Les Fromages’, com brie, gorgonzola, chèvre e saint paulin servidos com mel, geleia de tomate, maçã verde e torradas (R$ 42; foto), e o ‘Charcuterie’, com embutidos artesanais e patê de fígado (R$ 29,80).

Al. Min. Rocha Azevedo, 1.041, Jd. Paulista, 3083-4420.