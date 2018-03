Steak Tartare Aller Retour (Foto: Rafael Wainberg/divulgação)

Uma versão do clássico steak tartare, o ‘Steak Tartare Aller Retour’ (foto) não está no menu do Le Vin Bistrô. Mas pode ser pedido ao gerente. A diferença na receita é que a carne é selada rapidamente na panela, ganhando uma crosta na superfície. Servido com fritas ou saladinha, custa R$ 58.

Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-39241.