No domingo (7) de carnaval, Cordão do Triunfo tem Mel Lisboa; confira outras atrações

BLOCOS E FESTAS

O desfile do Cordão do Triunfo (foto) ocorre na região da Luz. A ideia do cortejo, cuja madrinha é a atriz Mel Lisboa (foto), é resgatar a memória dos arredores e valorizar o cinema da Boca do Lixo. R. do Triunfo, 301, Luz. Dom. (7), 15h. Grátis. Inf.: oesta.do/cordtri

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bloco Obá&AsBahias une a festa Obá à banda As Bahias e a Cozinha Mineira. Na noite, o som é de axé, afoxé, samba-reggae, marchinhas e sambas-enredo. Grazie a Dio. R. Girassol, 67, V. Madalena, 3031-6568. Dom. (7), 23h. R$ 20/R$ 25 .Cc. e Cd.: A, D, M e V.

A The History tem uma programação carnavalesca de quatro dias, com direito a apresentação da escola de samba da Vai Vai (7/2). R. Gomes de Carvalho, 820, V. Olímpia, 3846-4498. Dom. (7), 22h. R$ 38/R$ 98. Cc. e Cd.: todos.

O Bloco Desmanche, na Augusta, distribui abadás, espuma, apitos e confete aos foliões. O desfile é movido ao som de axé, funk carioca, sambas e ritmos nordestinos, entre outros. R. Augusta, 765, Consolação. Dom. (7), 14h. Grátis. Inf.: oesta.do/desmanch

O Agrada Gregos vem da expressão “agrada a gregos e troianos”. E o repertório eclético do bloco promete fazer jus a seu nome: toca axé, mas também tem discotecagem de pop e funk, com Armando Saullo, Na Takenobu e Pedro Lindenberg, entre outros. R. 13 de Maio, 1.450, Bela Vista. Dom. (7), 16h. Grátis. Inf.: oesta.do/gragreg

SHOWS

No Largo da Batata, tem Anelis Assumpção e Orquídeas do Brasil recebendo Moraes Moreira. Sáb. (6), 18h; dom (7), 2ª (8) e 3ª (9), 18h30. Grátis.

Samuel Rosa é convidado da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana no Vale do Anhangabaú. Dom. (7), 17h. Grátis.

Em Itaquera, a Banda Glória recebe Pepeu Gomes. Praça da R. Giácomo Quirino, s/nº. Dom. (7), 18h30. Grátis.

Nas proximidades de Pirituba, Nereu (integrante do Trio Mocotó) é o convidado do grupo Os Opalas. R. Gonzales Catan, altura do nº 82, Cohab de Taipas. Dom. (7), 18h30. Grátis.

CRIANÇAS

Com oficinas e apresentações musicais, o terraço do Shopping Vila Olímpia é palco de bailinhos de carnaval. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3047-6002. Dom. (7), 13h/18h. Grátis.

Entre as atrações do Sesc Itaquera, a banda Pequeno Cidadão faz show carnavalesco. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (7), 16h. Grátis.

No especial de carnaval do Beatles para Crianças, o repertório do show ganha ritmo de marchinha. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina,550, 2574-7749. Dom. (7), 15h. R$ 60.

Em forma de bailinho, a matinê do Teatro Sérgio Cardoso traz a música do Grupo Bambolê e do DJ Leandro Palacios. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Dom. (7), 16h/19h. Grátis.

Em ‘Brincando o Carnaval’, no Sesc Vila Mariana, a Cia. Burucutu toca marchinhas e conta histórias sobre a tradição da folia. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (7), 11h. Grátis.