No bairro de Santana, Hou serve bons pratos da cozinha chinesa

Em uma área residencial de Santana, o Hou é uma das surpresas do ano. Inaugurado em março, serve bons pratos chineses. Quem toca a cozinha da casa – de ambiente moderno e aconchegante, com um jardim vertical no fundo – é Xuan Hou, que herdou do pai a vocação e as receitas.

Para quem gosta de chá, vale pedir um bule de chá verde com flores de jasmim (R$ 20), enquanto decide o que comer entre as muitas sugestões do menu. A bebida também acompanha bem a refeição. Com massa crocante e sequinha, o rolinho primavera é um bom começo, nas versões de queijo (R$ 7) e de carne bovina com vegetais (R$ 6), servido com molho agridoce e a boa pimenta da casa.

Feitos à mão, os guiozas cozidos no vapor (R$ 35, 10 unid.) têm massa delicada e recheio de carne suína e vegetais, com o sabor realçado pelo molho de gergelim e shoyu.

Da lista de principais, divididos em seções como sopas, yakissobas, vegetarianos, frango e frutos do mar (R$ 40/R$ 120), há ainda a seleção de Especiais da Casa, que abre com o ‘Four Kingdom no Ninho’ (R$ 120). Sobre uma base crocante de batata ralada e frita estão camarões médios, lulas e diferentes carnes envolvidos num bom molho de ostra e shoyu. Todos os pratos são para duas pessoas, mas servem até três.

Durante a semana, há almoço executivo (R$ 35/R$ 45). De sobremesa, divida a banana caramelada com sorvete (R$ 18).

ONDE: R. Capitão Manuel Novaes, 203, Santana, 2976-2559.

QUANDO: 12h/14h30 e 18h30/22h30 (6ª e sáb., até 23h; dom., 12h/15h e 18h30/22h; fecha 4ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.