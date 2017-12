Foto: Juliana Gonçalez/divulgação

O chef Rodolfo de Santis prepara novos pratos no Nino Cucina. A seleção inclui o stinco de porco, servido com feijão branco e chicória (R$ 57); o risoto de abóbora com queijo de cabra e ervas selvagens (R$ 52); e o ‘Spaghetti Pesto’ (R$ 46; foto), que ganha uma releitura ao ser preparado com burrata e limão-siciliano.

R. Jerônimo da Veiga, 30, Itaim Bibi, 3368-6863.