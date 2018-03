Nick Cave – 20.000 Dias na Terra é um documentário, mas é também uma ficção. No filme, o músico australiano Nick Cave interpreta a si mesmo, mas vive um dia fictício em que reflete sobre a vida e o trabalho. Gravado antes e durante a gravação de seu disco ‘Push The Sky Away’, conta com uma participação da cantora Kylie Minogue. Pág. 32

