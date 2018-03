Ney Matogrosso inaugura novo teatro

Com ingressos já esgotados, Ney Matogrosso é o artista que inaugura, na 4ª (6), a programação do Teatro Porto Seguro, nos Campos Elísios. Com 4.100m² e 508 lugares, a nova sala de espetáculos recebe o show ‘Atento aos Sinais’. Um dos diferenciais da casa é o serviço de vans. Os carros fazem transporte gratuito de ida e volta a partir da Estação da Luz nos dias de apresentações (3ª a 6ª, 19h/23h59; sáb., 13h/23h59; dom., 13h/23h).

Ney Matogrosso

Há também estacionamento próximo (R$ 20). A programação do teatro segue na 5ª (7), com Tiago Abravanel apresentando o show ‘Eclético’, em que interpreta músicas de Cazuza, George Michael, entre outros.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212.

Ney Matogrosso: 4ª (6), 21h. R$ 120/R$ 180(esgotado).

Tiago Abravanel: 5ª (7), 21h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: R e V.