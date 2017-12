New York Youth Symphony Jazz Band vem pela primeira vez a SP e faz três shows

LEIA MAIS| Alceu Valença faz shows gratuitos; confira a programação da semana

Pela primeira vez no Brasil, a New York Youth Symphony Jazz Band faz três apresentações na cidade. A primeira tem clássicos do jazz, compostos por artistas como Charles Mingus, e da música erudita, entre eles Chopin.

Na apresentação de sábado, o repertório ainda não está definido. A última oportunidade de assistir a uma performance do grupo é na 3ª (22), com interpretações de músicas Count Basie, Dizzy Gillespie e outros.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (18), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. Sáb. (19), 16h. Grátis.

Bourbon Street (450 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (22), 21h30. R$ 35.

