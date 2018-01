Neste verão, aproveite o Zoológico de SP e outros dois estabelecimentos para se refescar

Viagem ao passado

Foto: Fernando Battistetti/Divulgação

Além de visitar mais de 400 espécies de animais, também é possível um outro tipo de passeio pelo Zoológico de São Paulo. Em meio à área de preservação da Mata Atlântica, estão cerca de 25 réplicas robotizadas de animais pré-históricos, que compõem a mostra permanente ‘Mundo dos Dinossauros’. Para este verão, o espaço está com dois novos dinossauros: um tiranossauro rex e um dilophossauro de dois metros de altura. Além dos robôs, completam a visita réplicas de fósseis. Para conhecê-los, o ingresso do Zoológico sai um pouco mais caro. Adultos e crianças acima de 12 anos pagam R$ 45. Nas férias escolares, o parque também recebe outras atividades. Em janeiro, às quartas e às sextas, a Arena Cultural tem o espetáculo ‘Nina, uma História de Conservação’, sempre às 14h30. Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 45 (crianças de 6 a 12 anos, R$ 16; até 5 anos, grátis).

Foto: Sofá Café/Divulgação

Café gelado, por favor!

Um dos cafés mais simpáticos e aconchegantes da cidade, o Sofá Café também traz no cardápio boas pedidas para a estação mais quente do ano. Entre as sugestões, estão drinques gelados, como o ‘Cult’ (R$ 14; foto), à base de café, leite gelado, Nutella, Amarula e gelo. Outra bebida refrescante é o ‘Expresso Tônica’ (R$ 9), feito com uma dose de expresso mergulhada em água tônica e gelo. Para acompanhar, há saladas, omeletes e também sanduíches. R. Bianchi Bertoldi, 130, Pinheiros, 3034-5830. 9h/18h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom, e fer.).

Foto: Charles Naseh/Divulgação

Frente fria

A Sorvetes Jundiá – que nasceu de uma pequena sorveteria em Jundiaí (SP), em 1977 – abre sua primeira loja, na região dos Jardins. Os freezers já estão abastecidos com a linha completa, que inclui o novo picolé ‘Grego’, de iogurte, nas versões frutas silvestres e amarelas (R$ 4,50, cada). Al. Lorena, 1.930, Jd. Paulista, 3062-2468. 10h/ 20h (dom., até 18h).