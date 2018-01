Neste Dia dos Namorados, um presente para comer juntinho

Foto: divulgação

A Sugar Giftscriou kits para presentear neste Dia dos Namorados. O ‘Celebrate’ (R$ 90; foto) traz espumante rosé, caixa com 12 brigadeiros de chocolate belga e três ‘Lebkuchens’, um tipo de pão de mel alemão.

Já a caixa ‘Hot Chocolate Spoon’ (R$ 120) inclui cubos de chocolate para derreter no leite, nas versões de chocolate meio amargo com vinho do Porto, ao leite como shot de conhaque, meio amargo com casquinhas de laranja cristalizada e ao leite com chips de avelãs. E ainda biscoitos, velas e um réchaud.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para começar o dia, o ‘Gift Breakfast for 2’ traz chá orgânico da Teakettle, 100 gramas de biscoitos, lugar americano, duas mini xícaras e um potinho com cubos de açúcar aromatizados (R$ 110).

R. Ministro Gastão Mesquita, 215, Perdizes, 2309-7519.