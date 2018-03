Neruda – Fugitivo parte do discurso que o poeta chileno Pablo Neruda (José Secall) deu ao ganhar o Nobel de Literatura. Nele, recorda episódios de sua vida no fim dos anos 1940, quando foi perseguido por se opor ao presidente Gonzáles Videla. É na época de sua fuga do Chile para a Argentina que escreve ‘Canto Geral’, marco de sua obra.

