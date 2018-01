De segunda (1º) até 7/6, é realizada o Negroni Week. Durante a semana, bares e restaurantes reverterão parte do lucro da venda de suas versões do drinque para diferentes instituições. No Astor, ele é ‘Negroni & Tonic’, enquanto o Side serve uma versão infusionada com especiarias (foto).

