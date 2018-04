Show ‘Negra Melodia’ reúne Teresa Cristina, Juçara Marçal e Izzy Gordon

No show Negra Melodia, as cantoras Teresa Cristina, Juçara Marçal e Izzy Gordon celebram a música negra brasileira e seus compositores, passando por samba, soul e blues. A seguir, Teresa (foto acima) fala sobre sua expectativa para a apresentação.

Como você recebe o convite para fazer este show? Veio pelo meu escritório e topei na hora. Ainda não conheço a Izzy pessoalmente, mas acompanho de perto o trabalho da Juçara, a gente se conhece. Fiquei muito contente em saber que é uma homenagem a compositores negros com uma banda formada por mulheres negras. Achei isso sensacional.

O que você escolheu para cantar? Separei músicas de Cartola, Candeia e devo cantar alguma minha também, além de Dona Ivone Lara – ela tem músicas lindas. Ultimamente, a gente tem ouvido que representatividade não é algo importante. Mas o que fica é a representatividade dela, como foi com a morte da Marielle (Franco). Dona Ivone colocou adiante a força ancestral que o samba sempre teve.

Como vê a influência da cultura negra na música brasileira? O tambor, a religião e a mistura do candomblé com a umbanda deram um perfil diferente para a música do Brasil. Se tirar essa influência, fica pouca coisa.

Vai cantar algo especial ao lado de Juçara e Izzy? A gente só vai ensaiar no dia, mas tenho certeza de que algo está preparado para a gente cantar junto.

ONDE: Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 3ª (1º), 17h. QUANTO: Grátis.