Natal: espetáculos e concertos para curtir no fim de semana

+ Com música, linguagem corporal e narração de histórias, o grupo Tiquequê (foto abaixo) apresenta seu especial de Natal neste sábado (19). Na palco, o quarteto interpreta clássicos natalinos e canções próprias. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (19), 16h. R$ 40/R$ 100.

Grupo Tiquequê apresenta seu especial inédito de Natal. Foto: Renata Ursaia/divulgação

Aprendiz de Maestro – O Soldadinho de Chumbo. A série de concertos encerra a temporada 2015 com o natalino ‘O Soldadinho de Chumbo’. Sob a regência de João Maurício Galindo, o espetáculo é baseado na obra de Tchaikovski. 60 min. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb. (19), 11h. R$ 65/R$ 75.

Casa dos Trovadores. Na casa, além da decoração, toda sexta-feira, sua tradicional seresta é dedicada à época natalina. Vestidos de Papai Noel, três cantores fazem um show da pequena sacada iluminada para qualquer um que passar por lá. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h. Grátis. Até 6ª (18).

Natal de Paz e Luz. O concerto natalino é executado pela Orquestra Antunes Câmara, formada por jovens músicos. A regência será dividida entre os maestros Ênio Antunes, Pablo De Moraes, Rafael Amadeu Barbosa Luperi e Rodrigo Felicíssimo. 60 min. Rec. da produção: livre. Livraria NoveSete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (19), 16h. Grátis.

Orquestra do Theatro São Pedro. Parte da programação do projeto ‘Arte na Rua’, a orquestra apresenta seu concerto natalino no metrô Tatuapé. A regência é do maestro Luiz Fernando Malheiro. Estação Tatuapé do Metrô. Sáb. (19), 12h. Grátis.

O Quebra-nozes. A Cia. Cisne Negro faz temporada do tradicional espetáculo natalino a partir de hoje (11). Entre os solistas convidados deste ano, está Marcelo Gomes, do American Ballet Theatre, de Nova York. Teatro Alfa (1.100 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 2ª a 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 50/R$ 110. Até dom. (20).

O Natal do Patati Patatá. A dupla de palhaços Patati e Patatá estream um espetáculo natalino. Com efeitos especiais, eles cantam músicas de Natal ao lado de alguns personagens de sua série de TV. 90 min. Rec. da produção: livre. Theatro NET (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, Vila Olímpia, 4003-1212. Sáb. e dom., 11h e 16h. R$ 50/R$ 120. Até dom. (20).

O Natal Encantado das Princesas. No musical, as princesas estão animadas na hospedaria da Fada Madrinha. O problema é que ela terá que se desdobrar para agradar todas as hóspedes. Dir. Sebastião Apollônio. 70 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 50. Até dom. (20).

Espetáculo ‘Natal Mágico’, de Billy Bond. Foto: divulgação

Natal Mágico. O musical, de Billy Bond, volta à cidade para a temporada. As histórias natalinas são contadas com efeitos especiais, como neve artificial, ilusionismo e até aromas. 100 min. Rec. da produção: livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes, 3670-4100. 6ª e sáb., 15h; dom., 11h. R$ 50/R$ 220. Até sáb. (19).

Paróquia São Luiz Gonzaga. A igreja, na Avenida Paulista, recebeu decoração do projeto ‘Natal Iluminado’. Até 3ª (22), também há o auto natalino ‘O Menino e o Sonho’, com projeções na nave da paróquia. Av. Paulista, 2.378, metrô Consolação. 6ª (18), 20h e 21h; sáb. (19), 19h, 20h e 21h; dom. (20), 21h; 2ª (21) e 3ª (22), 20h e 21h. Grátis.

Top Center Shopping. Coincidindo com o fechamento da Avenida Paulista aos domingos, o shopping faz sua parada natalina. O trajeto começa no próprio shopping e segue até o Masp, com personagens do Natal e o Papai Noel. Av. Paulista, 854, metrô Trianon-Masp, 3141-1016. Dom. (20), 10h (concentração). Grátis.