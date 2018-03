Nando Reis apresenta show intimista; confira outras opções de shows

Hoje (24)

Christina Perri

Com a inclusão de ‘A Thousand Years’, no filme ‘Amanhecer’ (2011), a cantora americana conseguiu destaque mundial. Ela apresenta músicas de seus dois álbuns, ‘Lovestrong’ (2011) e ‘Head of Heart’ (2014).

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Hoje (24), 21h. R$ 140/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elba Ramalho

Em seu novo álbum, ‘Do Meu Olhar pra Fora’, a cantora se reaproxima da sonoridade pop. Entre os destaques do repertório, suas releituras para as músicas ‘Risoflora’ (Chico Science), ‘Contrato de Separação’ (Dominguinhos/Anastácia) e ‘Fazê o Quê?’ (Pedro Luís).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas,141, 5080-3000. Hoje (24) e sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mombojó

O grupo pernambucano apresenta o repertório de seu disco mais recente, ‘Alexandre’ (2013).

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Hoje (24), 20h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

MPB4

Atualmente formado por Miltinho, Aquiles, Dalmo Medeiros e Paulo Malaguti, o grupo vocal tem 47 anos de carreira e acompanhou Chico Buarque em festivais nos anos 1960. Eles relembram músicas que marcaram sua trajetória, entre elas ‘Roda Viva’, ‘Amigo É Pra Essas Coisas’ e ‘Yolanda’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (24), 22h (abertura, 20h). R$ 140/R$ 270 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Paula Toller

Com produção de Liminha, ‘Transbordada’ é o quarto trabalho solo da carreira da cantora e compositora. Além das músicas do trabalho mais recente, ela também interpreta sucessos do Kid Abelha, banda da qual é vocalista.

Citibank Hall (4.906 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (24), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz e Fabiana Cozza

A dupla de cantores interpreta músicas de protesto do compositor chileno Victor Jara, morto pelo governo de Augusto Pinochet em 1973. A cantora e atriz Annie Murath participa.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (24) e sáb. (25), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tássia Reis

Novo nome do hip hop, a cantora lança seu primeiro EP. Rico Dalasam, Rashid, Xênia França, Sã e a banda Metal Abstrato participam da apresentação.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (24), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vander Lee

O cantor e compositor apresenta o repertório do álbum ‘Loa’ (2014), que traz músicas inéditas e regravações. Sucessos como ‘Passional’ e ‘Contra o Tempo’ também estão no repertório da apresentação.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (24) e sáb. (25), 22h. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (25)

Aeroblus

O trio, formado em 1976 por Alejandro Medina (baixo), Pappo (guitarra) e Rolando Castello Jr. (bateria), lançou no ano seguinte um álbum que estabeleceu as bases do heavy metal no Brasil e na Argentina. Ao lado de Juan Cavalli (guitarra) e Danilo Zanite (voz e guitarra), Alejandro e Rolando interpretam as músicas do disco e também inéditas.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (25), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Amilton Godoy e Marcel Powell

O pianista e o violonista se juntam para homenagear o músico Baden Powell, pai de Marcel.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Angela Ro Ro

Com o lançamento do CD e do DVD ‘Feliz da Vida’ (2013) ela ampliou seu leque de parceiros, que agora abrange Ana Carolina, Jorge Vercillo, Paulinho Moska, entre outros. Além das músicas inéditas, a cantora e compositora apresenta sucessos dos 35 anos de carreira acompanhada pelo tecladista Ricardo Mac Cord.

Teatro Martins Penna (198 lug.). Lgo. do Rosário, 20, 2295-0401. Sáb. (25), 20h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

Claudya

A cantora, redescoberta por Marcelo D2 – que sampleou ‘Deixa Eu Dizer’ em ‘Desabafo’ – interpreta músicas dos três álbuns que fez entre 1971 e 1973. ‘Com Mais de 30’ está no repertório.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb (25), 21h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

Elba Ramalho

Leia mais acima

Filipe Catto

Prestes a lançar um novo álbum, o cantor faz show intimista. No repertório, músicas do EP ‘Saga’ (2009) e dos CDs ‘Fôlego’ (2011) e ‘Entre Cabelos, Olhos e Furacões’ (2013).

Teatro Alfredo Mesquita. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. (25), 21h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

Mac McCaughan e Shed

O vocalista e guitarrista do Superchunk e a banda paulistana são as atrações do primeiro dia do festival Balaclava Fest. McCaughan apresenta músicas de seu inédito trabalho solo, e o grupo, que abre a noite, lança o vinil do álbum ‘Being The Same’.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (25), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Maria Alcina

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘De Normal Bastam os Outros’ (2014), com músicas de Zeca Baleiro (‘Eu Sou Alcina’), Felipe Cordeiro (‘Fogo da Morena’), Jorge Ben Jor (‘Sem Vergonha’), entre outros.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (25), 21h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

Mombojó

O grupo pernambucano apresenta o repertório de seu disco mais recente, ‘Alexandre’ (2013).

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi. 3079-3438. Sáb. (25), 21h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

Nando Reis

Nando Reis

Em formato voz e violão, o cantor e compositor apresenta sucessos como ‘Relicário’, ‘O Segundo Sol’ e ‘Diariamente’. Ele também relembra músicas de Gilberto Gil, Bob Marley, entre outros.

Citibank Hall (3.036 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (25), 22h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nelson Triunfo

Referência do hip hop, o artista apresenta as músicas de seu disco mais recente, ‘Do Soul ao Hip Hop’ (2014). Participam do show Mano Brown e Flora Matos.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (25), 20h. Grátis.

Renato Braz e Fabiana Cozza

Leia mais acima

Vander Lee

Leia mais acima

Vanessa da Mata

Enquanto a turnê do álbum ‘Segue o Som’ (2014) permanece na estrada, a cantora e compositora apresenta show intimista, acompanhada por Danilo Andrade (piano) e Maurício Pacheco (violão e guitarra). Além de canções próprias, ela interpreta músicas de compositores que a influenciaram.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb (25), 21h; dom. (26), 20h. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dom. (26)

Amilton Godoy e Marcel Powell

Leia mais acima

Angela Ro Ro

Com o CD e DVD ‘Feliz da Vida’ (2013), ela ampliou seu leque de parceiros, que agora abrange Ana Carolina, Jorge Vercillo, Paulinho Moska, entre outros. Além das músicas inéditas, a cantora e compositora apresenta sucessos da carreira na companhia do tecladista Ricardo Mac Cord.

Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Dom. (26), 19h. Grátis (retirar ingresso às 14h do dia do show).

Elba Ramalho

Leia mais acima

Mombojó

O grupo pernambucano apresenta o repertório de seu disco mais recente, ‘Alexandre’ (2013).

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Dom. (26), 18h. Grátis (retirar ingresso a partir de 14h do dia do show).

The Shivas e The Soundscapes

Os dois grupos encerram o Balaclava Fest. Os americanos do The Shivas interpretam músicas de seus quatro discos. Já o quarteto paulista apresenta músicas do EP ‘A Lifetime A Minute (2014)’ e do álbum ‘Freestyle Family’ (2008).

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (26), 18h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiê

‘Esmeraldas’ é o CD mais recente da cantora, que se apresenta no projeto Cultura Livre. Ela interpreta as músicas do disco, entre elas ‘All Around You’, parceria com David Byrne e Tim Bernardes.

Pq. Villa Lobos. Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Dom. (26), 16h. Grátis.

Tom Zé

‘Estudando o Samba’ (1976) é um dos clássicos da discografia do baiano de Irará. Neste show, ele interpreta na íntegra o repertório do álbum.

Sesc Itaquera. Pça. de Eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (26), 15h. Grátis.

Vanessa da Mata

Leia mais acima

2ª (27)

Mônica Salmaso

Em ‘Corpo de Baile’ (2014), a cantora interpreta parcerias de Guinga com Paulo César Pinheiro, a maior parte delas inéditas. Acompanhada por cinco músicos, além do Quarteto de Cordas Carlos Gomes, ela apresenta o repertório do disco, no qual regravou ‘Bolero de Satã’, registrada por Elis Regina.

Teatro Alfa (1422 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Sto. Amaro, 5693-4000. 2ª (27) e 3ª (28), 21h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ná Ozzetti

Na companhia de Danilo Moraes (violão e guitarra), Mário Manga (guitarra e violoncelo), Zé Alexandre Carvalho (baixo) e Sérgio Reze (bateria e gongos melódicos), a cantora apresenta as músicas do CD ‘Embalar’ (2013).

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (27), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (28)

Ed Sheeran

Mesclando pop e folk em seu som, o inglês interpreta sucessos como ‘All of the Stars’ e ‘Sing’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (28) e 4ª (29), 21h30. R$ 200/R$ 360 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

As Mercenárias

A importante banda punk dos anos 1980, formada só por mulheres, retorna com nova formação. Sandra Coutinho (baixo), Silvia Tape (guitarra) e Michelle Abu (bateria) relembram ‘Me Perco Nesse Tempo’, ‘Santa Igreja’, ‘Polícia’, entre outras.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 3ª (28), 22h (abertura, 20h). R$ 15/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mônica Salmaso

Leia mais acima

Silva

‘Vista pro Mar’ é o nome do segundo álbum do capixaba. Com faixas pop – entre elas, ‘É Preciso Dizer’, ‘Capuba’ e também a faixa-título – Silva faz um disco solar e aberto a experimentos eletrônicos. Faixas de ‘Claridão’ (2012) não ficam de fora.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (28), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (29)

Ed Sheeran

Leia mais acima

Fafá de Belém

Acompanhada por um trio de músicos, a cantora apresenta o show ‘Meu Rio de Muitos Janeiros’. Músicas de compositores como Chico Buarque e Tom Jobim estão no repertório.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (29), 21h. R$ 50/R$ 150.

Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (30)



Banda do Mar

Formado em Portugal por Marcelo Camelo, Mallu Magalhães e Fred Pinto Ferreira, o grupo lançou no ano passado o primeiro CD, homônimo. No show, Camelo e Mallu também interpretam canções de sua carreira solo.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (30), 21h. R$ 140 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Céu

Ela apresenta o repertório de lançamento de seu primeiro DVD, ‘Céu ao Vivo’, gravado no ano passado. Além de fazer um balanço da carreira, a cantora relê ‘Mil e Uma Noites de Amor’, sucesso de Pepeu Gomes.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (30), 22h30 (abertura, 21h). R$ 75/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Fernanda Takai

A cantora apresenta o repertório de seu novo disco, ‘Na Medida do Impossível’ (2014). Além de mostrar composições próprias, ela resgata sucessos dos anos 1960 e 1970, entre eles ‘Como Dizia o Mestre’, de Benito di Paula.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (30), 21h. R$ 60/120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Isabella Taviani

Em show de voz e violão, a cantora e compositora faz releituras de seus hits, entre eles ‘Luxúria’ e ‘Sentido Contrário’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. 5ª (30), 22h (abertura, 20h). R$ 190/R$ 290 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Marina de La Riva e Yaniel Matos

A cantora e o pianista cubano se apresentam em show intimista, com músicas de Ernesto Lecuona, Armando Manzanero, entre outros.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (30), 21h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mauricio Pereira

O músico celebra os 20 anos de ‘Mergulhar na Surpresa’ , show feito com Daniel Szafran, que deu origem ao álbum de mesmo nome. No repertório, parcerias de Pereira com Szafran e André Abujamra, entre elas ‘Tudo Eu Te Dou’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 5ª (30), 21h30. R$ 44. Cc.: todos. Cd.: todos.

Crianças



Grupo Triii

Formado por Estevão Marques, Marina Pittier e Fê Sztok, o grupo lança o livro e o CD ‘Brasil for Children’, com cantigas e brincadeiras. O duo Palavra Cantada participa.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (26), 16h. R$ 20 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Turma da Mônica

O show abre as comemorações dos 80 anos de Mauricio de Sousa. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento cantam as músicas mais conhecidas da Turma.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (25) e dom. (26), 17h30. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música clássica

Filarmônica de Câmara Alemã de Bremen

O grupo é atração da série Cultura Artística. No programa do primeiro concerto, há obras de Beethoven e o ‘Concerto para Violino’ de Lindberg, também mantido no segundo, com destaque para composições de Mozart.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (28) e 4ª (29), 21h. R$ 50/R$ 360. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Edilson Ventureli, a orquestra recebe a pianista Juliana D’Agostini para interpretar o ‘Concerto para Piano e Orquestra em Lá Menor’, de Edvard Grieg, e a ‘Sinfonia nº 7’, de Beethoven.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 3ª (28), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da Usp

Sob regência de Roberto Tibiriçá, a orquestra faz concerto com a participação da pianista Olga Kiun. No programa, obras compostas por Alexander Borodin, Sergei Rachmaninov e Beethoven.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (26), 16h. R$ 13/R$ 63. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp

A orquestra apresenta obras de Mozart, Ravel e Rachmaninov. A regência é de Marin Alsop.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (24), 21h; sáb. (25), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Poranduba

A ópera de Edmundo Villani-Côrtes retrata histórias indígenas dominadas pela presença do fogo. No elenco, estão o barítono Leonardo Neiva, a soprano Roseane Soares, entre outros. A Orquestra do Theatro São Pedro, regida pelo maestro André dos Santos, o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música, com regência de Regina Kinjo e o Coral Lírico Paulista, regido por Nibaldo Araneda, também participam do espetáculo.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (24) e 4ª (29), 20h; dom. (26), 17h. Cc.: todos. Cd.: todos. Até 3/5.

Um Homem Só e Ainadamar

As óperas de Camargo Guarnieri e de Osvaldo Golijov fazem parte da temporada lírica deste ano do Teatro Municipal. Caetano Vilela é o diretor cênico de ambas, assinando também o desenho de luz. Rodolfo Fischer rege.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (24), 3ª (28) e 5ª (30), 20h; dom. (26), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Vänskä e Coro da Osesp

Osmo Vänskä rege o coro, que interpreta obras de Aylton Escobar e Jean Sibelius.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (30), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (30), 10h. R$ 10.