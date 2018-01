Na reta final das férias, programas para divertir as crianças

Quais são os novos filmes, espetáculos, passeios e brincadeiras que devem agradar às crianças nas últimas semanas de férias

Foto: Divulgação

+ Dirigido por Steve Martino, Snoppy & Charlie Brown – Peanuts, o Filme traz de volta aos cinemas os carismáticos personagens de Charles M. Schulz. Com uma diferença: eles, agora, ganham versão 3D. Para toda a família, o filme traz as inteligentes sacadas das tirinhas em um enredo cativante e sem complexidades. São duas histórias ‘paralelas’. Enquanto o desastrado Charlie Brown luta para impressionar sua nova vizinha, Snoopy entra em uma aventura para salvar a cadela Fifi das garras do Barão Vermelho. Depois de assistir ao longa (confira as salas na pág. 30), também é possível continuar no universo de Schulz. O Shopping Pátio Higienópolis (R. Dr. Veiga Filho, 133) recebe um espaço inspirado no filme, com atividades recreativas. Já nas ruas da cidade, dez esculturas do Snoopy estarão expostas ao ar livre, evento similar à Mônica Parade. Saiba onde elas estão acessando: bit.ly/SnoopySP.

+ Da Cia. Vagalum Tum Tum, o premiado espetáculo Bruxas da Escócia reestreia neste domingo (17). Na peça, Angelo Brandini adapta ‘Macbeth’, de Shakespeare. Mas, na versão infantil, não tem derramamento de sangue – os inimigos saem voando por meio de uma catapulta. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 28/2.

+ A partir de 23/1, o Festival Kids de Férias, no MuBE Nova Cultural, apresenta o trabalho do grupo Por um Triz, especializado em teatro de animação. São montados cinco espetáculos do repertório da companhia. O primeiro deles é ‘Pinóquio Etc e Tal’, que ficará em cartaz até 31/1. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro MuBE Nova Cultural (190 lug.). Av. Europa, 218, Jd. Europa, 5044-5558. Sáb., 15h; dom., 11h. A partir de 23/1. R$ 40. Até 6/3.

+ A Cia. Irmãos Sabatino apresenta dois espetáculos no Sesc Itaquera. Em ‘O Maior Artista da Terra’, encenado em 23/1, eles desafiam as leis da gravidade se equilibrando em uma barra fixa. Homenagem aos aviadores pioneiros dos anos 1930, ‘vaiqueeuVoo’ usa a linguagem circense e é a atração dos dias 24 e 25/1. Rec. da produção: livre. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 23/1, 16h; 24/1, 14h; 25/1, 15h. Grátis.

Foto: Felipe Denuzzo/Divulgação

+ Cinco peças infantis ocupam a semana do teatro Viradalata. Atração das terças-feiras, ‘Othelito’ (foto acima), da Cia. Vagalum Tum Tum, é outra versão para crianças de um clássico de William Shakespeare. Com texto e direção de Alexandra Golik, ‘Medinho Medão’ ocupa o palco às quintas. Rafa é o protagonista da história, em que o medo impulsiona sua própria coragem. Rec.da produção: livre. R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. 3ª a dom., 16h. R$ 30. Até 31/1.

+ Até 1º/2, o festival de cinema infantil dinamarquês Buster on Tour no Brasil exibe uma seleção de 40 filmes no CCBB. Entre curtas e longas, a programação engloba produções de 16 países, incluindo brasileiras. Há também sessões voltadas para os bem pequenos, a partir de 3 anos, com curtas e atividades recreativas. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Diversos horários. R$ 2. Até 1º/2. Programação completa: oesta.do/buster2015

Foto: Divulgação

+ O casal de ursos polares Aurora e Peregrino (foto) está entre as principais atrações do Aquário de São Paulo. Eles vieram da Rússia para o Brasil no fim de 2014. Além dos animais, o espaço, que é considerado um dos maiores oceanários da América do Sul, também mostra a vida em diferentes ecossistemas, como rio (com peixes pantaneiros, por exemplo), mangue, costão rochoso e praia. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. 9h/17h. R$ 80 (crianças de 3 a 12 anos, R$ 40; menores de 3 anos, grátis).

+ A novidade destas férias no Zoológico é seu novo recinto de répteis com cobras e lagartos. Das 10h30 às 14h30, há atividades educativas por lá, com a apresentação dos bichos. Além deles, o parque possui mais de três mil animais em uma área de Mata Atlântica. Outro passeio é o ‘Mundo dos Dinossauros’ com 20 dinossauros robotizados. O pacote com a atração sai mais caro, por R$ 45,50 (adultos e acima de 12 anos). Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 30 (crianças de 6 a 12 anos, R$ 10; até 5 anos, grátis).

Foto: Divulgação

+ O Speedland (foto acima) é um espaço de kart com pista de 1.200 metros. Podem correr no trajeto até 30 carros ao mesmo tempo. Há ainda simuladores em que é possível competir com os amigos. Outro destaque é a exposição dos macacões de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Rubens Barrichello. R. Ulisses Cruz, 275, Tatuapé, 2159-3888. 17h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). R$ 120/R$ 140. Recomenda-se fazer reserva pelo site www.speedland.com.br ou pelo e-mail reservas@speedland.com.br.

+ Para adolescentes, os jogos de fuga estão na moda. Neles, um grupo fica preso em uma sala e tem de resolver enigmas para sair. No Escape 60, a novidade é a sala sobre a série de games ‘Assassin’s Creed’. Já no Puzzle Room, há um espaço sobre o Carandiru. Escape 60. R. Baluarte, 18, V. Olímpia, 3842-9066. 10h/22h. R$ 69/R$ 79. Puzzle Room. Av. Sen. Casemiro da Rocha, 634, Mirandópolis, 97740-1196. 10h/23h. R$ 50/R$ 150.

Foto: Divulgação

+ Musical que mistura ilusionismo e efeitos especiais, ‘Piratas e o Encanto das Fadas’ (foto acima) é atração do Hopi Hari. O espetáculo gira em torno de uma terra encantada, disputada por fadas e piratas. Outro destaque do parque é a área da Liga da Justiça, onde há o Dismonti. Lá é possível andar em carros ‘envenenados’ pelo Coringa, inimigo de Batman. Rod. dos Bandeirantes, km 72, Vinhedo (SP).

5ª a dom, 10h/18h (abre 25/1). R$ 99 (antecipado pelo site www.hopihari.com.br)/R$ 129

+ Sete atrações estão em cartaz no Festival de Férias, uma para cada dia da semana, no Teatro Folha. O clássico ‘Cinderela’ é revisitado em espetáculo dirigido por Isser Korik e encenado aos sábados e domingos. Outro personagem consagrado, ‘Pinocchio’ é o mote de peça levada ao palco às terças. O musical ‘Operilda na Orquestra Amazônica’ é a opção das sextas. Rec. da produção: a partir de 3 anos. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 2ª a dom., 16h. R$ 30. Até 31/1.

+ Três atrações novas agitam as férias do Catavento Cultural e Educacional. No ‘Verão Nick’, do canal Nickelodeon, o espaço tem programação de jogos e brincadeiras todos os dias. Já uma mostra exibe o acervo da Embraer, com maquetes de aviões e simuladores. Não deixe de visitar também o novo borboletário do museu. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Pq. Dom Pedro II, s/nº, Centro, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª; abre 25/1). R$ 6 (sáb., grátis).

Foto: Airton Júnior/Divulgação

+ O planetário do Sabina Escola Parque do Conhecimento (foto abaixo) promove várias atividades até 31/1. Na ‘Oficina Astrokids’ (3ª a 6ª, 15h30/16h30), as crianças aprendem a construir objetos de astronomia e astronáutica. Também é possível observar o Sol e seus fenômenos por meio de binóculos e telescópios especiais (3ª a 6ª, 13h/15h30). R. Juquiá, s/nº, V. Eldízia, S. André (SP), 4422-2001. 12h/18h (fecha 2ª). R$ 20.

*VEM AÍ: Sem data marcada, o planetário do Parque Ibirapuera deve reabrir no fim do mês e terá entrada gratuita

+ Duas oficinas estão entre as atrações da Caixa Cultural. Em ‘Sticker para Crianças’, elas podem aprender a fazer adesivos. Já em ‘Dimensionais’, elas desenvolvem trabalhos com objetos e dobraduras. Ambas ocorrem no mesmo período, entre os dias 27 e 29/1 – a primeira às 9h30 e a segunda às 14h. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Grátis (necessário inscrever-se pelo e-mail supervisao.sp@gentearteira.com).

+ Aos domingos, o Sesc Santo Amaro recebe a oficina ‘Cartonagem de Brincar – Construção de Jogos de Tabuleiros’, das 15h às 17h30, até 31/1. A equipe do Ateliê Fonfinfan está à frente da atividade, também ensinando a história desses jogos. Nos dias 23 e 30/1, de 15h30 às 17h30, há oficina de pipas ministrada por Silvia Ruiz, em que os pequenos podem criar uma decoração personalizada. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Grátis.