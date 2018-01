Na ponta do lápis – cinco passeios por até R$ 40

Montamos cinco roteiros para você aproveitar um dia todo gastando R$ 40 (ou menos). E tem de tudo: cinema, exposição, teatro, passeios, comidinhas…

Quando a situação econômica aperta, a primeira coisa a se cortar do orçamento são os gastos com lazer. Faz sentido – principalmente se considerarmos que um programa simples, uma sessão de cinema mais uma pizza, em um sábado à noite, não costuma sair por menos de R$ 60 por pessoa.

Mas o Divirta-se decidiu mostrar que não precisa ser assim. Dá pra encher um dia todo com programas culturais, incluindo opções gastronômicas, gastando bem menos. A seguir, você encontra cinco roteiros em que a ideia é gastar, no máximo, R$ 40.

Os ‘pacotes’ foram divididos por regiões ou bairros, para que você possa fazer quase tudo a pé – e economizar também no transporte ou no gasto com estacionamento.

Enxugando os gastos:

– Nade contra a corrente: vá ao cinema à tarde ou durante a semana e, ao teatro, aos domingos.

– Os museus costumam ter um dia da semana com entrada grátis. Vale a pena se programar e aproveitar.

– Fique de olho na agenda de instituições como Sesc, CCBB, Sesi e CCSP, que têm preços camaradas.

CENTRO

Marin Alsop (Foto: divulgação)

Comece o dia com a Osesp, regida pela maestrina Marin Alsop (foto), que realiza ensaios abertos de seus concertos por R$ 10. Nesta 5ª (24), a orquestra abre para o público preparativos da apresentação com duas sinfonias de Brahms. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, 3367-9500. 5ª (24), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pegue o metrô na Luz (R$ 3,50) e vá ao restaurante Ita. Por R$ 10, são servidos pratos feitos como o de almôndegas, purê, arroz e feijão. Por mais R$ 1, dá para provar uma versão com arroz, feijão, bisteca e ovo. Para acompanhar, peça um suco de tamanho médio, como o de acerola ou de maracujá (R$ 5). R. do Boticário, 31, 3223-3845. 11h/19h (sáb. 11h/18h; fecha dom.).

Obras do abstracionista russo Kandinsky estão expostas em uma retrospectiva no CCBB. Há ainda outros artistas que dialogam com seu trabalho. R. Álvares Penteado, 112, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 28/9.

Foto: Alex Silva/Estadão

Fundada em 1888 (e desde 1924 no mesmo local), a Casa Godinho continua servindo sua clássica empada. Mas vale conferir o bolinho de bacalhau (R$ 6, cada; foto), outra especialidade do estabelecimento. R. Líbero Badaró, 340, 3105-1625 ou 3104-1520. 7h/19h (fecha sáb. e dom.).

Volte ao Bom Retiro de metrô (R$ 3,50) e desça na estação Luz para ver a peça Do Amor. Francisco Medeiros dirige o espetáculo. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, 3222-2662. 4ª a sáb, 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

*R$ 10 + R$ 3,50 + R$ 15 + R$ 6 + R$ 3,50 = R$ 38

HIGIENÓPOLIS

A exposição de Alice Brill no Instituto Moreira Salles é boa opção para iniciar o programa. Ela reúne a produção fotográfica da alemã nos anos 1950 e 1960. Dali, estique a visita ao Parque Buenos Aires. R. Piauí, 844, 3825-2560. 13h/19h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (24). Grátis.

Ivan Bornes, do Pastifício Primo (Foto: Sérgio Castro/Estadão)

Pare para o almoço no Pastifício Primo, comandado por Ivan Bornes (foto). O penne ao pomodoro sai por R$ 9,99. Se puder gastar um pouco mais, vá de torteloni de presunto com figo ao molho branco (R$ 19,99). R. Alagoas, 28, 3368-2299. Almoço: 2ª a 6ª, 11h/20h.

Edifício Louveira (Foto: Nilani Goettems/Estadão)

Fazer um roteiro de arquitetura pelo bairro, cheio de ruas arborizadas, pode ser um ótimo passeio. Comece com o edifício Louveira (foto), um dos mais belos projetos de Vilanova Artigas, e marco da modernidade na cidade. R. Piauí, 1.081.

Continue até o edifício Bretagne (Av. Higienópolis, 938), tido como obra-prima de Artacho Jurado. Preste atenção na marquise ondulada. Do mesmo autor, o Cinderela (R. Maranhão, 163) tem formas sinuosas e tons de rosa e azul.

Uma viela escondidinha guarda o charmoso Café Colón. Faça uma pausa para um expresso (R$ 5) nas mesinhas ao ar livre ou dentro da casa, decorada com motivos portenhos. R. Alagoas, 555, casa 2, 3667-7271. 9h/18h (sáb., até 13h; fecha dom.).

*R$ 9,99 + R$ 5 = R$ 14,99

VILA MARIANA

Museu Lasar Segall (Foto: Sérgio Guerini/divulgação)

Comece pelo Museu Lasar Segall, reaberto recentemente. Lá, uma mostra reúne obras de Segall e Portinari, mostrando a amizade deles com Mário de Andrade. R. Berta, 111, 2159-0400. 11h/19h (fecha 3ª). Grátis.

A poucos metros, visite a Casa Modernista, projetada por Gregori Warchavchik em 1927. Além de relaxar no seu amplo jardim, a partir de sábado (19), também é possível ver uma mostra de Philippe van Snick e Daniel Steegmann. R. Santa Cruz, 325, 5083-3232. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis.

Deu fome? Pegue o metrô (R$ 3,50) e vá até a estação Ana Rosa. Conheça o charmoso Quinto Pecado. Por R$ 6, coma um pedaço de bolo, com um expresso (R$ 4). R. Cel. Artur de Godói, 12, 5083-5708. 9h/19h (sáb., 10h/19h; fecha dom.).

Foto: divulgação

Entre as atrações na programação do Sesc Vila Mariana, a 4ª edição da Mostra Ecofalante tem sessão mediada do documentário ‘Pandemonium’, de Jorge Bodanzky, hoje (18), às 19h. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Grátis.

Encerre o dia no tradicional restaurante árabe Jaber. Prove as esfihas abertas de carne (R$ 4,20) e de queijo (R$ 4,50). Para beber, suco de laranja (R$ 5). R. Domingos de Morais, 86, 5579-4384. 9h/22h.

*R$ 3,50 + R$ 6 + R$ 4 + R$ 4,20 + R$ 4,50 + R$ 5 = R$ 27,20

MOOCA

Museu da Imigração (Foto: divulgação)

Aos sábados, a visita ao Museu da Imigração é gratuita. Aproveite para conferir a exposição ‘Retratos Imigrantes’, em cartaz até 30/9, e passear pelas áreas de convivência da instituição. R. Visconde de Parnaíba, 1.316, 2692-1866. 9h/17h (dom., 10h/17h; fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis).

(Foto: divulgação)

Estenda o programa com uma viagem de Maria Fumaça. A volta ao passado dura 25 minutos e é realizada pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. O trem de aço Primeira Classe, dos anos 1950, tem capacidade para até 64 passageiros. Durante o percurso, um monitor conta a história da ferrovia. R. Visconde de Paranaíba, 1.253, 2695-1151. Sáb. e dom., 11h, 12h, 13h, 14h30, 15h30 e 16h30. R$ 15.

Para a hora do lanche, vale uma pausa na Di Cunto. Na região desde 1935, a confeitaria serve salgados e doces, como o cannolo (R$ 6,80) e a ‘Sfogliatella’ com creme de ricota (R$ 7,50). R. Borges de Figueiredo, 61, 2081-7100. 9h/19h (dom., 8h30/17h; 2ª, 12h/19h).

Em cartaz no Teatro Arthur Azevedo, o espetáculo ‘Tirando os Pés do Chão’, com a Cia. Cênica Nau de Ícaros, é a dica para fechar bem a programação. Av. Paes de Barros, 955, 2605-8007. Sáb., 21h; dom., 19h. Grátis. Até 20/9.

*R$ 15 + R$ 14,30 = R$ 29,30

REGIÃO DA PAULISTA

Comece este roteiro, que está cheio de opções gastronômicas, com uma parada na Padaria Brasileira. A casa, fundada em 1953 no ABC, é famosa pelas coxinhas. O salgado (R$ 5,80) vem nas versões tradicional; frango com Catupiry; carne louca; e só Catupiry (sem carne). R. Augusta, 1.592, 3283-7272. 6h45/22h10.



Cena do filme ‘Pequeno Dicionário Amoroso 2’ (Foto: divulgação)

Para uma ida econômica ao cinema, confira a Sessão Popular do Espaço Itaú – Frei Caneca, sempre às 14h, por R$ 6. De hoje (18) a 4ª (23), o filme contemplado é ‘Pequeno Dicionário Amoroso 2’ (foto), sobre o reencontro do casal vivido por Andréa Beltrão e Daniel Dantas. R. Frei Caneca, 569. Inf.: www.itaucinemas.com.br

Quesadilla (Foto: Rogério Voltan/divulgação)

No mexicano La Sabrosa, é só pedir no caixa e esperar a senha. Prove a quesadilla (R$ 9; foto) e os frijoles (R$ 6), de feijão preto com tortillas de milho. R. Augusta, 1.474, 2924-6989. 12h/0h (6ª, 12h/2h; sáb., 12h/ 2h; dom., 13h/0h).

Na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, há sempre programação de bate-papos gratuitos. No sábado (19), às 19h, o tema é ‘A Construção do Hábito de Ler: Literatura Infantojuvenil’. E, na 3ª (22), às 19h, a conversa é sobre ‘Cidades e Arquitetura’. Ambos serão no mezanino da Loja de Artes. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033.

Encerre o dia com um dos quitutes leves servidos no Pic Nic Delícias do Dia. O estilo é fast-food, mas só com comidinhas e bebidas saudáveis e frescas. Lá, o minibolo de aipim com coco sai por R$ 5,50. Para acompanhá-lo, aposte no ‘Suco Mix’ de laranja com morango (R$ 7,50). R. Augusta, 1.360, 2495-0960. 8h/23h (sáb., 9h/0h; fecha dom.).

*R$ 5,80 + R$ 6 + R$ 15 + R$ 13 = R$ 39,80