Na nova Tradi, hambúrgueres como antigamente

Cheese salada ‘Ipiranga’ (Foto: Eduardo Ohara/divulgação)

Moradores do bairro do Ipiranga, nos anos 1970, os empresários Marcelo Fernandes e Lierson Wagner Mattenhauer se inspiraram no ‘bom e velho’ hambúrguer do Seu Oswaldo e em outras lanchonetes que frequentavam na época para abrir a Tradi. Vizinha do restaurante Attimo – restaurante de Fernandes, também dono do Kinoshita e do Clos –, a hamburgueria ocupa uma casa pequena e bem informal, com mesas na varanda, paredes revestidas de madeira e sugestões do cardápio escritas com giz.

Ao som de rock’n’roll, a equipe prepara apenas sete hambúrgueres, um deles vegetariano, o ‘Cogú’ (R$ 29,11), montado com shitake, queijo brie e molho de tomate no pão brioche. Batizado de ‘Ipiranga’ (R$ 16,99), o cheese salada leva um disco de carne de 100 gramas, fininho, coberto com queijo prato, um saboroso molho de tomate, maionese caseira e alface, dentro do pão quentinho e leve – mas que chegou à mesa com a base umedecida pelos sucos da carne.

Em outras combinações, o hambúrguer surge maior, com 180 gramas, como o ‘Gringo’ (R$ 23,11), com queijo prato, bacon, picles de pepino, alface, tomate e maionese verde servida à parte. O ‘Oráculo’ (R$ 29,11) traz a carne coberta com cheddar inglês e peperoni moído. A porção de batata frita palito sai por R$ 12,11. Para beber, há cerveja (R$ 7,11) e limonada de groselha da casa (R$ 6,11). Por enquanto, não serve sobremesa.

ONDE: R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7108.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h30 (sáb. e dom., 12h/23h30). Fecha sexta (1º).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.